“Navidad Encantada” en el Mapa en Relieve: actividades y horarios para disfrutar en zona 2

El Mapa en Relieve es una estructura de 1 mil 800 metros cuadrados que representa los principales accidentes geográficos del país: ríos, lagos, océanos, volcanes, puertos, vías férreas, caminos, departamentos, municipios y sitios emblemáticos. Está rodeado por una baranda perimetral de 215 metros lineales, decorada con siete símbolos ornamentales que se repiten a lo largo de su extensión.

Ubicado al final de la avenida Simeón Cañas, zona 2, este monumento cobra vida con una experiencia diferente durante esta época del año: se transforma en un sendero iluminado que invita a las familias guatemaltecas a compartir la magia navideña.

La actividad se realizará del 29 de noviembre al 21 de diciembre, de martes a domingo, entre las 17 y las 22 horas. El ingreso tendrá un costo de Q5 para nacionales y Q25 para extranjeros.

¿Qué actividades encontrará en “Navidad Encantada”?

Un recorrido iluminado con figuras navideñas que evocan la ilusión de la temporada.

que evocan la ilusión de la temporada. Fogatas para compartir en familia.

para compartir en familia. Sets fotográficos con Santa Claus .

. Un área gastronómica con sabores típicos de la época.

con sabores típicos de la época. Visitas guiadas al monumento, para descubrir la obra de ingeniería y arte que representa el territorio nacional.

Fecha

29 de noviembre al 21 de diciembre de 2025

Hora

De martes a domingo, entre las 17 y las 22 horas

Lugar

Avenida Simeón Cañas final, Zona 2

Precios y localidades

Q5 guatemaltecos

Q25 extranjeros

De venta en taquilla

