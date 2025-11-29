Miel San Marcos celebra 25 años construyendo esperanza: inaugura escuela y entrega vivienda

Miel San Marcos es una de las bandas cristianas guatemaltecas más influyentes en la música latina contemporánea. Fundada en el año 2000 en San Marcos, Guatemala, por los hermanos Josh, Luis y Samy Morales, celebra actualmente 25 años de ministerio.

Como parte de esta celebración, el grupo realizará dos grabaciones en vivo: una en Guatemala, programada para el 29 de noviembre en el estadio Cementos Progreso, y otra el 6 de diciembre en la Arena Ciudad de México. En diciembre también ofrecerán presentaciones en Colombia y Texas, Estados Unidos.

Más allá de la música, la banda ha extendido su celebración con obras sociales a través de su fundación Fe y Amor, en alianza con la organización AMG. Uno de sus proyectos más significativos ha sido la construcción de una escuela en la comunidad Vistas, Ciudad Quetzal, una zona afectada gravemente por la tormenta Mitch (1998). En este lugar se inauguró el centro educativo Las Vistas Miel San Marcos, que atenderá a 349 niños guatemaltecos.

“Es un sueño cumplido; definitivamente Dios cumple promesas, y hoy nuestro corazón está lleno de gratitud y lágrimas. Gracias, AMG, por esta alianza. Le damos gloria al Señor por permitirnos sumar esfuerzos”, expresó Josh Morales durante la inauguración.

Además, la banda entregó una vivienda en el departamento de Chimaltenango, sumando otra obra concreta de ayuda. La entrega se hizo a una familia con necesidad.

A lo largo de su trayectoria, Miel San Marcos ha producido 12 álbumes y ha recorrido más de 25 países y 80 ciudades en América, el Caribe, Europa y Asia. Entre sus canciones más reconocidas están No hay lugar más alto, Danzo en el río, Levántate, Señor, Proezas, Increíble, Agradecido, Amamos tu presencia, Yo creo, Yeshua, Fiesta, Libre, Mi libertador y Grande y fuerte.

Miel San Marcos en la inauguración de la escuela en Ciudad Quetzal. (Foto Prensa Libre: cortesía Miel San Marcos)

Sus producciones han alcanzado el #1 en iTunes Latino y el Top 10 de Billboard Latin Music, y han sido reconocidas con:

4 Dove Awards (EE. UU.)

2 Premios Arpa (México)

Premio Arca (Venezuela)

Visión Music Award (Guatemala)

Monitor Awards (Colombia)

Nominación al Latin Grammy (2018) por Pentecostés (En Vivo)

En 2022 publicaron su primer libro: Señor, enséñanos a adorar, en el que comparten sus enseñanzas y vivencias ministeriales.