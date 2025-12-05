¿Los supervivientes pidieron refuerzos? los nuevos detalles del segundo ataque de EE. UU. a una “narcolancha”

Continúa la polémica en torno a uno de los ataques de EE. UU. contra supuestas "narcolanchas" en el mar Caribe, donde se acusa a un almirante de haber ordenado un segundo bombardeo a una embarcación para "rematar" a dos supervivientes.

Funcionarios de Defensa de EE. UU. han afirmado que estos dos hombres eran considerados "narcotraficantes" y que representaban una amenaza, ya que aparentemente podían pedir refuerzos ante los ataques estadounidenses.

Sin embargo, un reciente artículo de CNN afirma que Frank Bradley, el almirante señalado de haber dado la supuesta orden, dijo que los supervivientes "no parecían tener radio u otros dispositivos de comunicación".

Bradley dio sus declaraciones el pasado 4 de diciembre, en una reunión a puerta cerrada con miembros de la Cámara de Representantes de EE. UU.

Según CNN, el ataque, ocurrido en septiembre pasado, provocó la muerte de nueve personas y partió el barco en dos, lo que generó una enorme nube de humo.

Admiral Bradley took 41 minutes to decide whether to kill civilians hanging onto a disabled vessel.



A crime against humanity.



Exclusive: Survivors clinging to capsized boat didn’t radio for backup, admiral overseeing double-tap strike tells lawmakers https://t.co/yIQhtViOke — Anthony Michael Kreis (@AnthonyMKreis) December 5, 2025

El medio afirma que existe un video en el cual se observa a los dos hombres aferrados a una parte del barco que seguía flotando.

"Bradley dijo a los legisladores que ordenó un segundo ataque para destruir los restos de la embarcación, bajo el argumento de que parecía que parte de esta seguía a flote porque aún contenía supuesta cocaína", afirma CNN.

El medio sostiene que Bradley y el resto del centro de mando militar de EE. UU. discutieron durante unos 40 minutos sobre qué hacer, mientras observaban a los dos hombres aferrados a los restos del barco.

