Internacional
Cómo la tensión ha crecido en Minnesota tras la muerte de una mujer por el ICE
La muerte de Renee Nicole por parte de un agente del ICE en Minnesota ha generado tensión y enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad.
Según funcionarios federales, un agente del ICE disparó y mató a Good durante un enfrentamiento ayer en el sur de Minneapolis. (Foto Prensa Libre: AFP)
Desde que las autoridades de Estados Unidos confirmaron que una mujer falleció el pasado 7 de enero, luego de recibir varios disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en Mineápolis —lugar donde ocurrió el hecho—, ha crecido la incertidumbre y la tensión.
El miércoles, Renee Nicole Good falleció durante un supuesto operativo en Mineápolis, de acuerdo con información del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), que afirmó que la mujer intentó supuestamente arrollar a los agentes migratorios con un vehículo.
La muerte de Good ha causado gran impacto en Mineápolis, ya que este 8 de enero las escuelas públicas anunciaron la suspensión de clases debido a preocupaciones de seguridad.
"Por extrema precaución, no habrá clases el jueves 8 de enero ni el viernes 9 de enero debido a preocupaciones de seguridad relacionadas con los incidentes ocurridos en distintos puntos de la ciudad", indicaron las autoridades de educación.
Además, se han reportado movilizaciones de personas que expresaron su descontento por el actuar de las autoridades migratorias. De hecho, las protestas continuaron este jueves por la mañana.
Durante las movilizaciones, los manifestantes se dirigieron a distintas instalaciones federales para criticar al ICE.
También se han registrado enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad. Este jueves, al menos una persona fue detenida, y la Policía utilizó gases pimienta y lacrimógenos.
El presidente Donald Trump acusó a la mujer de haber atropellado al agente.
Jacob Frey, alcalde de Mineápolis, calificó la postura del gobierno como "una basura" y pidió a los agentes del ICE que abandonen la ciudad, tras dos días de redadas.
Lea también: ¿Quién era Renee Nicole Macklin? La madre de tres que fue asesinada por el ICE en Minnesota