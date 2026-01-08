Cómo la tensión ha crecido en Minnesota tras la muerte de una mujer por el ICE

Desde que las autoridades de Estados Unidos confirmaron que una mujer falleció el pasado 7 de enero, luego de recibir varios disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en Mineápolis —lugar donde ocurrió el hecho—, ha crecido la incertidumbre y la tensión.

El miércoles, Renee Nicole Good falleció durante un supuesto operativo en Mineápolis, de acuerdo con información del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), que afirmó que la mujer intentó supuestamente arrollar a los agentes migratorios con un vehículo.

La muerte de Good ha causado gran impacto en Mineápolis, ya que este 8 de enero las escuelas públicas anunciaron la suspensión de clases debido a preocupaciones de seguridad.

"Por extrema precaución, no habrá clases el jueves 8 de enero ni el viernes 9 de enero debido a preocupaciones de seguridad relacionadas con los incidentes ocurridos en distintos puntos de la ciudad", indicaron las autoridades de educación.

Además, se han reportado movilizaciones de personas que expresaron su descontento por el actuar de las autoridades migratorias. De hecho, las protestas continuaron este jueves por la mañana.

NEW: Border Patrol chief Greg Bovino arrives in Minneapolis to back his agents on the ground supporting law enforcement responding to protests in the city. pic.twitter.com/gvBjKoiwbM — Fox News (@FoxNews) January 8, 2026

Durante las movilizaciones, los manifestantes se dirigieron a distintas instalaciones federales para criticar al ICE.

THE WORK CONTINUES!



DHS investigations in Minneapolis are accelerating as more of our brave law enforcement enter the state.



We will not be impeded from ending the FRAUD that has ABUSED our nation’s generosity. See you on the streets! pic.twitter.com/4YjELK57IE — Homeland Security (@DHSgov) January 8, 2026

También se han registrado enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad. Este jueves, al menos una persona fue detenida, y la Policía utilizó gases pimienta y lacrimógenos.

HAPPENING NOW: Impromptu march erupts in Minneapolis for Renee Nicole Good, killed by ICE pic.twitter.com/oAKsMj8eD6 — BreakThrough News (@BTnewsroom) January 8, 2026

El presidente Donald Trump acusó a la mujer de haber atropellado al agente.

Jacob Frey, alcalde de Mineápolis, calificó la postura del gobierno como "una basura" y pidió a los agentes del ICE que abandonen la ciudad, tras dos días de redadas.

Mayor Jacob Frey: “To ICE, get the fuck out of Minneapolis.” pic.twitter.com/TsvuXmqGLi — philip lewis (@Phil_Lewis_) January 7, 2026

