¿Puede ser condenado el agente de ICE que mató a Renee Good?

En el estado de Minnesota, la tensión ha aumentado tras la muerte de Renee Good, una mujer estadounidense de 37 años que recibió múltiples disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su siglas en inglés) durante un operativo realizado en Mineápolis.

El caso ha generado un intenso debate legal y político sobre la posible responsabilidad penal del agente involucrado.

El agente del ICE que disparó contra Good sí podría ser procesado penalmente, pese a que autoridades del Gobierno de Estados Unidos sostienen que actuó conforme a la ley. El vicepresidente estadounidense, JD Vance, aseguró que el agente federal goza de “inmunidad absoluta” por encontrarse en cumplimiento de su deber.

These people are incapable of not lying about this.



"Side window"? You can see the photos of the car with bullet holes. The shots came from the front of the car because that's where the officer was standing when he was hit by the car.



He is allowed to discharge his weapon in… https://t.co/r7Xa9oOvtY — JD Vance (@JDVance) January 9, 2026

Traducción del post de X: ¿“Ventana lateral”? Se pueden ver las fotos del carro con los agujeros de bala. Los disparos provinieron del frente del vehículo, porque ahí fue donde estaba el agente cuando fue embestido por el carro.

Él está autorizado a disparar su arma en legítima defensa. JD Vance, vicepresidente de los Estados Unidos de Norte América

Sin embargo, expertos en derecho cuestionan esta afirmación. Emmanuel Mauleón, especialista en derecho policial de la Universidad de Minnesota, explicó que los agentes federales no cuentan con inmunidad absoluta, como afirmó Vance. “Esa protección no se aplica a este tipo de funcionarios”, subrayó el académico en declaraciones a la agencia EFE.

Desde el inicio, la Administración de Donald Trump ha defendido la actuación del agente, identificado como Jonathan Ross, al asegurar que actuó en defensa propia, tras alegar que la víctima, Renee Good, intentó atropellarlo con su vehículo durante el operativo.

No obstante, la fiscal del condado de Hennepin, Mary Moriarty, negó que el agente esté exento de responsabilidad penal y recalcó que el caso permanece bajo investigación.

¿Qué tipo de inmunidad podría aplicar?

Según Mauleón, el agente podría invocar la llamada inmunidad de supremacía, una figura legal que protege a funcionarios federales solo si actuaron de forma legal, necesaria y proporcional al cumplir la ley federal. Esta inmunidad no se aplica si hubo negligencia, imprudencia o uso injustificado de la fuerza, conforme a la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que protege contra detenciones y uso de fuerza irrazonables.

El académico explicó que, cuando existen dudas sobre la legalidad del uso de fuerza letal, el agente puede ser considerado responsable por delitos que van desde imprudencia temeraria hasta homicidio involuntario o asesinato.

El agente podría enfrentar cargos tanto bajo la legislación estatal de Minnesota como bajo la ley federal, por una posible privación intencional de derechos constitucionales.

Paralelismo con el caso George Floyd

Mauleón comparó el caso con la muerte de George Floyd en 2020, también ocurrida en Mineápolis. En ese proceso, el expolicía Derek Chauvin fue condenado a 22 años y medio de prisión a nivel estatal y a 21 años adicionales a nivel federal, por violar los derechos constitucionales de la víctima.

Investigación bajo cuestionamientos

La investigación está a cargo del Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) , que mantiene bajo su control las pruebas del caso. Autoridades estatales y municipales, como el gobernador Tim Walz y el alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, han denunciado que el Gobierno federal les ha negado acceso al expediente, lo que ha generado preocupación por una investigación poco transparente.

ICE, get the fuck out of Minneapolis. pic.twitter.com/1gfFC0Le6Q — Mayor Jacob Frey (@MayorFrey) January 7, 2026

La fiscalía del condado de Hennepin solicitó a la ciudadanía entregar formalmente videos y otras pruebas del incidente, ya que el material difundido en redes sociales no puede ser utilizado legalmente si no se presenta por los canales oficiales.

Contexto del operativo

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) informó que el tiroteo ocurrió el 7 de enero, durante un operativo migratorio en Mineápolis, en el que se reportó la captura de al menos mil migrantes, principalmente de Ecuador, México y El Salvador.

La subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, calificó a la mujer fallecida como una “alborotadora violenta” y describió el hecho como un “acto de terrorismo interno”, al afirmar que intentó embestir a los agentes con un vehículo.

El caso ha provocado protestas en Minnesota contra las redadas migratorias, mientras autoridades locales advierten que la presencia de agentes federales de inmigración está generando tensión social y caos en la ciudad.