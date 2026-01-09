Video revela una nueva incautación de EE. UU. de un petrolero en el Caribe

El Comando Sur de EE. UU. y otras autoridades confirmaron este 9 de enero una nueva intercepción de un petrolero en aguas del Caribe, el tercero incautado por ese país en ese sector.

Estados Unidos indicó en varias publicaciones en redes sociales que este nuevo operativo, ocurrido antes del amanecer del viernes, fue ejecutado por infantes de la Marina que se movilizaron en helicópteros desde el portaviones USS Gerald.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó que el petrolero incautado, denominado "Olina", forma parte de las denominadas por EE. UU. “flotas fantasma”.

Este término se refiere a las supuestas embarcaciones petroleras calificadas por EE. UU. como sospechosas de transportar petróleo e intentar evadir a las fuerzas estadounidenses mediante el cambio de bandera o rutas clandestinas.

Noem afirmó en redes sociales que el petrolero incautado es “sospechoso de transportar petróleo sometido a embargo y que había partido de Venezuela antes de ser interceptado”.

Además, las autoridades estadounidenses compartieron un video en el que se observa el operativo de las fuerzas de seguridad para interceptar el buque.

En las imágenes, en blanco y negro, se ve cómo miembros de la Marina estadounidense descienden de un helicóptero para interceptar el buque.

Incluso antes del operativo del 3 de enero, que terminó con la captura del mandatario Nicolás Maduro, Estados Unidos había intensificado su presencia naval y aérea en el Caribe, ya que el pasado 7 de enero requisó otros dos buques vinculados a Venezuela.

