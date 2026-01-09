¿Ataques de Estados Unidos a México? La presidenta Claudia Sheinbaum no está tan segura

Durante la mañana de este viernes 9 de enero, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló que buscará “estrechar la comunicación” con Donald Trump, quien aseguró que va a “empezar a atacar por tierra” a todos los carteles mexicanos, a los que acusó de estar “matando a más de 300 mil personas” en Estados Unidos cada año.

“Vamos a estrechar la comunicación. Le pedí a mi secretario de Relaciones Exteriores que pueda, si es necesario, verse con el secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio. Y, si es necesario, hablar con el presidente Trump”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina desde Acapulco, en el sureño estado de Guerrero.

Sin embargo, las declaraciones de Trump se dieron una semana después de que Estados Unidos llevara a cabo una operación militar en Venezuela que culminó con la captura y traslado a Nueva York del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes enfrentan cargos federales, entre ellos por narcotráfico y narcoterrorismo.

Por lo tanto, ante esta situación, la gobernante mexicana se mostró sorprendida por las amenazas de Donald Trump y recordó a los funcionarios estadounidenses que el secretario de Estado, Marco Rubio, reconoció recientemente la cooperación bilateral entre México y Estados Unidos en la lucha por erradicar a los carteles en Norteamérica.

¿Ataques de EE. UU. a México?

“Hace dos o tres días, el propio secretario Marco Rubio habló de la buena coordinación en materia de seguridad que hay con México, la cual han presentado en varias ocasiones”, dijo la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, quien además subrayó que ambos países americanos cuentan con mecanismos formales de trabajo conjunto.

“Está el grupo de trabajo que tenemos conjuntamente para estrechar la relación”, señaló la mandataria al destacar que México ha compartido con EE. UU. datos sobre los resultados de su estrategia contra el narcotráfico, enfocados principalmente en los laboratorios incautados que producen drogas sintéticas como metanfetamina y fentanilo.

“Hay un acuerdo entre la Guardia Nacional de México y el Comando Norte de Estados Unidos para que sea la Secretaría de Marina quien esté a cargo de la vigilancia en nuestras aguas continentales. Es un acuerdo que se tomó en diciembre de 2025 y ha estado funcionando”, agregó la política, científica y académica mexicana de 63 años.

“No queremos pensar en otro escenario, más bien queremos seguir trabajando para que la coordinación se estreche todavía más en el marco de la defensa de nuestras soberanías”, precisó Sheinbaum, quien considera que los resultados incluyen decomisos relevantes, como las toneladas de cocaína incautadas recientemente en el Pacífico.

Trump contra los carteles mexicanos

Desde el inicio de su segundo mandato presidencial, en enero del 2025, el magnate republicano Donald Trump ha dicho que combatirá con mano dura el tráfico de estupefacientes, especialmente el de fentanilo y metanfetamina procedente de México, y se ha ofrecido a enviar tropas estadounidenses para atacar a los narcotraficantes.

No obstante, aunque el neoyorquino considera que la presidenta Sheinbaum está “muy preocupada” porque los carteles controlan varios sectores mexicanos, la mandataria mexicana ha rechazado estas propuestas, argumentando que México es un país soberano y que su Organismo Ejecutivo apuesta por una solución pacífica con los criminales.