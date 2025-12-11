EE. UU. libera bajo vigilancia a Kilmar Ábrego, inmigrante salvadoreño deportado por error

Este jueves 11 de diciembre, las autoridades estadounidenses pusieron en libertad bajo vigilancia a Kilmar Ábrego, inmigrante salvadoreño que fue deportado por error en marzo de este año.

De acuerdo con información que el abogado de Ábrego proporcionó a varios medios, el salvadoreño fue liberado de un centro migratorio en el estado de Pensilvania por orden de una jueza.

Paula Xinis, jueza federal del estado de Maryland, fue quien emitió la orden de liberación, al afirmar que la detención se llevó a cabo “sin alguna autoridad legal”.

Xinis sostuvo que Ábrego “ha permanecido detenido por el ICE para llevar a cabo su expulsión a un tercer país, sin que exista una orden de expulsión legal”.

A pesar de haber sido liberado de la custodia de autoridades migratorias como el ICE, el salvadoreño aún está sujeto a una libertad provisional impuesta en el estado de Tennessee.

Kilmar Abrego released from immigration detention following judge's ruling https://t.co/FQuDtJ1Bwy https://t.co/FQuDtJ1Bwy — Reuters (@Reuters) December 12, 2025

Tras conocerse la decisión judicial, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que la administración de Donald Trump planea recurrirla.

“La Casa Blanca y el Gobierno se oponen al activismo de una jueza que, en realidad, actúa como activista judicial, algo que, lamentablemente, hemos visto en muchos casos en todo el país”, explicó la funcionaria.

BREAKING: Kilmar Abrego-Garcia has been released from federal detention.



A federal judge ordered his release after ruling the Trump administration failed to obtain the final removal notice required to deport him to a third country. pic.twitter.com/psWbEs77Ak — Fox News (@FoxNews) December 11, 2025

Ábrego es un ciudadano salvadoreño residente en Maryland que ingresó de forma irregular a Estados Unidos cuando era adolescente.

Fue deportado en marzo del 2025 y encarcelado en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), en El Salvador, a pesar de existir una orden judicial que prohibía su expulsión.

Posteriormente fue devuelto a Estados Unidos.

Lea también: Por qué el Gobierno de EE. UU. busca deportar a Kilmar Ábrego a Uganda