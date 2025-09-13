Hispano indocumentado decapita a gerente de motel en Dallas y ICE exige su deportación

Estados Unidos

Hispano indocumentado decapita a gerente de motel en Dallas y ICE exige su deportación

Chandra Nagamallaiah murió frente a su esposa e hijo. El agresor fue captado por cámaras y detenido con un machete en la mano.

|

Yordanis Cobos Martinez Dallas decapitado machete

El migrante Yordanis Cobos Martínez es señalado de decapitar con un machete al gerente de un motel en Dallas, Texas, por lo que autoridades estadounidenses exigen su deportación a Cuba. (Foto Prensa Libre: cárcel del condado de Dallas).

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, en inglés) presentó el 12 de septiembre una orden de detención para el arresto y deportación de un migrante indocumentado de nacionalidad cubana, capturado por autoridades de Dallas, Texas, acusado de homicidio.

La Policía de Dallas identificó al sospechoso como Yordanis Cobos Martínez, quien permanece detenido sin derecho a fianza bajo cargos de asesinato capital con agravantes por amenaza de terrorismo, según reportó la cadena CNN.

Cobos Martínez aparentemente limpiaba una habitación junto a otra persona no identificada cuando ocurrió el ataque.

El testigo relató a la Policía que Cobos Martínez se molestó porque la víctima, Chandra Nagamallaiah, de origen indio, le pidió que no usara una lavadora descompuesta, a través de un traductor, en lugar de hablarle directamente. Así lo consignó una declaración jurada difundida por medios estadounidenses.

Lea más: “El ICE lo asesinó”: Familia de Juan Francisco Martínez busca repatriar su cuerpo a Guatemala

Una cámara de vigilancia captó a Cobos saliendo de la habitación con un machete y atacando a Nagamallaiah. El ataque continuó fuera de la habitación, frente a la esposa y el hijo de la víctima, quienes intentaron intervenir, pero fueron amenazados por el agresor.

Nagamallaiah, de 50 años, era gerente de un motel en Dallas. Tras decapitarlo, Cobos Martínez supuestamente colocó la cabeza en un contenedor de basura.

Según una declaración jurada citada por Telemundo, al momento de su detención, el 10 de septiembre, Cobos Martínez estaba cubierto de sangre y armado con el machete.

ICE lo calificó como un “depravado criminal extranjero ilegal de Cuba”.

LECTURAS RELACIONADAS

Imagen de referencia. Agente de ICE dispara y asesina a un hombre en Chicago, quien intentó huir al arresto de los oficiales federales. (Foto Prensa Libre: AFP).

Agente de ICE en Chicago mata a balazos a hispano que se resistía al arresto e intentaba arrollarlo

Imagen de referencia. Durante operativo, ICE captura a jardinero hispano en Saugus, Massachusetts. (Foto Prensa Libre: Captura de pantalla).

Video: ICE intercepta camioneta y arresta a jardinero hispano migrante en Massachusetts

Le podría interesar: La razón por la que un bombero, un pastor y un periodista fueron capturados por el ICE

“Esta es exactamente la razón por la que estamos expulsando a inmigrantes ilegales criminales a terceros países. El presidente Trump y la secretaria Noem ya no permiten que criminales bárbaros permanezcan indefinidamente en Estados Unidos. Si usted entra ilegalmente, podría terminar en Esuatini, Uganda, Sudán del Sur o CECOT”, dijo la subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin.

Las autoridades migratorias indicaron que Cobos Martínez tiene antecedentes penales por abuso sexual infantil, hurto mayor de un vehículo, privación ilegal de la libertad y robo de un vehículo.

No obstante, ICE no presentó documentación que especifique cuándo o dónde ocurrieron estos delitos, ni si alguno derivó en un veredicto condenatorio.

CNN agregó que el detenido estuvo bajo custodia de ICE en el Centro de Detención Bluebonnet, en Dallas, pero fue liberado bajo una orden de supervisión desde el 13 de enero, ya que “Cuba no lo aceptó debido a sus antecedentes penales”.

LECTURAS RELACIONADAS

Puerto Rican singer Bad Bunny performs on stage during his "Most Wanted Tour" at the Kaseya Center in Miami on May 24, 2024. (Photo by Eva Marie UZCATEGUI / AFP)

¿Por qué Bad Bunny excluyó a los Estados Unidos de su nueva gira? El motivo del puertorriqueño

La caricatura muestra un muñeco tipo Labubu, con rasgos alterados por inteligencia artificial para representar a un guatemalteco con enanismo, esposado y acompañado del texto “depredador sexual arrestado por ICE”. (Foto Prensa Libre: Tomadas de la cuenta de X @WhiteHouse)

Labubu de “edición deportada”: caricatura compartida por la Casa Blanca provoca rechazo en Guatemala

También lea: Migrante salvadoreño Kilmar Ábrego García enfrenta posible deportación a Uganda tras ser detenido de nuevo por ICE

ICE también señaló que Cobos Martínez presuntamente pateó la cabeza de la víctima como si fuera un balón.

“Este vil monstruo decapitó a este hombre delante de su esposa e hijo y luego pateó la cabeza contra el suelo. Este asesinato brutal, cometido por Yordanis Cobos Martínez en un motel, pudo haberse evitado si la Administración Biden no lo hubiera liberado en nuestro país”, afirmó McLaughlin.

ESCRITO POR:

Gabriel Molina

Periodista y fotógrafo de Prensa Libre en el equipo de Inmediatez y Tendencias.

Lee más artículos de Gabriel Molina

ARCHIVADO EN:

Audiencias EE. UU. Dallas Deportaciones y redadas Estados Unidos ICE Servicio de Inmigración y Control de Aduanas Tendencias mundiales Texas 
ACERCA DE footer-list-title__chevron
SUSCRIPCIÓNfooter-list-title__chevron
CONTACTOfooter-list-title__chevron
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS