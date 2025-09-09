“No utilizan perfil racial”: Casa Blanca niega que agentes de ICE se basen en la apariencia, idioma o tatuajes para arrestos de migrantes

El zar de la frontera de Estados Unidos sostiene que los agentes migratorios tienen prohibido ejecutar detenciones arbitrarias, ya que reciben entrenamiento basado en la Cuarta Enmienda cada seis meses.

El zar de la frontera Tom Homan, asegura que los agentes migratorios no utilizan el perfil racial para llevar a cabo arrestos. (Foto Prensa Libre: EFE/EPA/JIM LO SCALZO).

La Administración del presidente Donald Trump rechazó este martes 9 de septiembre que los agentes migratorios estadounidenses arresten a personas en función de su aspecto físico y aseguró que se consideran “muchos factores” al momento de llevar a cabo una detención.

Así lo expresó el llamado zar de la frontera de la Casa Blanca, Tom Homan, un día después de que la Corte Suprema suspendiera un fallo de una corte inferior que impedía realizar arrestos en Los Ángeles basados en prejuicios raciales o sin una causa razonable.

“Los agentes de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) no utilizan el perfil racial. La ley establece que para arrestar a alguien se necesita una sospecha razonable, y eso es exactamente lo que hacen los hombres y mujeres de ICE”, explicó Homan a la prensa desde la Casa Blanca.

El funcionario agregó que los agentes migratorios consideran “muchos factores” antes de detener a una persona y aseguró que reciben entrenamiento cada seis meses, basado en la Cuarta Enmienda de la Constitución estadounidense, la cual prohíbe las detenciones arbitrarias.

Las redadas migratorias conducidas por la Administración Trump han sido criticadas por organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes, que denuncian que estas se basan en la apariencia de las personas, el color de piel, los tatuajes, el idioma que hablan —como el español— o el tipo de trabajo que desempeñan.

En julio, un tribunal de California prohibió al Gobierno realizar arrestos basados en prejuicios raciales o sin causa justificada, pero el 8 de septiembre la Corte Suprema suspendió ese fallo.

La decisión representa un duro revés para los inmigrantes del sur de California afectados por las redadas masivas. “Cuando ICE me detuvo, nunca mostraron una orden judicial ni explicaron por qué. ¿Ahora la Corte Suprema dice que eso está bien? Eso no es justicia. Es racismo con placa”, declaró —en un comunicado— Pedro Vásquez Perdomo, el migrante que encabeza la querella judicial contra la Casa Blanca.

