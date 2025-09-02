La razón por la que un bombero, un pastor y un periodista fueron capturados por el ICE

En cualquier comunidad del mundo, los bomberos, los pastores religiosos y los periodistas son una parte importante de la sociedad, pues estas profesiones influyen en la toma de decisiones y suelen ser respetadas por la población, debido a que contribuyen al funcionamiento y al bienestar colectivo, tanto en un pueblo como en una ciudad.

Los bomberos ayudan a apagar incendios en los vecindarios, los pastores ofrecen orientación espiritual a quienes la necesitan y los periodistas brindan cobertura en vivo a miles de personas.

No obstante, a pesar de su labor, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha capturado a algunos debido a su condición migratoria y por delitos cometidos.

Como parte de la campaña masiva del presidente estadounidense Donald Trump contra los migrantes indocumentados en la nación norteamericana, diversos medios, como la cadena de televisión CNN, han reportado los arrestos de algunos bomberos, pastores y un periodista detenidos mientras se encontraban trabajando.

Debido a ello, vecinos de diversas comunidades de Estados Unidos se han reunido para apoyar a las familias de los detenidos y han recaudado miles de dólares destinados a los honorarios de los abogados de inmigración, quienes solicitan a las autoridades de EE. UU. la liberación de estas personas.

Periodista latino es detenido por ICE

El periodista salvadoreño Mario Guevara, fundador del medio digital MG News, con más de 784 mil seguidores en redes sociales, ha pasado las últimas dos décadas cubriendo los temas de seguridad e inmigración en la ciudad de Atlanta, Georgia. Sin embargo, fue arrestado mientras cubría una manifestación en el condado de Dekalb.

Ante esta situación, el Departamento de Seguridad de EE. UU. indicó que las acusaciones de que Guevara había sido arrestado por ser un periodista eran completamente falsas: “Mario está bajo custodia del ICE porque ingresó al país ilegalmente en el 2004 y se le ha iniciado un proceso de deportación”, agregó la agencia gubernamental.

FALSE. Accusations that Mario Guevara was arrested by ICE because he is a journalist are completely untrue.



Mario Guevera was arrested by Dekalb County, Georgia police for willful obstruction after he refused to comply with local police orders to move out of the middle of the… pic.twitter.com/xolCZrys93 — Homeland Security (@DHSgov) June 20, 2025

Bombero hispano que sirvió a su comunidad

Según CNN, el ecuatoriano Milton Guamarriga, conocido en Nueva York por ser un hombre de familia que se ganaba la vida como instalador de mármol y bombero voluntario, fue arrestado por el ICE en el condado de Westchester, cuando salía de su casa para ir a trabajar. Ante ello, el alcalde Luis Marino le envió una carta al Gobierno.

Aun así, pese a la petición de Marino, en la que destacaba el servicio del ecuatoriano, el Departamento de Seguridad señaló que Milton es un criminal y un conductor ebrio, por lo que representaba una amenaza para la seguridad de los estadounidenses. Además, la agencia criticó a CNN por "contribuir al aumento de los ataques contra el ICE".

.@CNN is a disgraceful propaganda arm for radical, sanctuary city politicians.



These headlines directly contribute to the 1000% increase in assaults against our brave @ICEgov law enforcement.



🧵Here are the facts on these illegal aliens: pic.twitter.com/pQDKPhpTuF — Homeland Security (@DHSgov) August 30, 2025

Pastor que cuidaba a indigentes

De acuerdo con el medio estadounidense Telemundo, el ciudadano hondureño Daniel Fuentes Espinal llegó a los Estados Unidos en diciembre del 2001 para intentar huir de la pobreza y la violencia en Tegucigalpa. Ante este escenario, el pastor trabajó en la construcción de la Iglesia del Nazareno Jesús Te Ama, ubicada en Easton, Maryland.

Por su parte, ICE anunció que había arrestado a Daniel durante una parada vehicular en la que los agentes se acercaron y se identificaron claramente. “En el interrogatorio, Fuentes Espinal admitió estar en el país sin documentos. Permaneció más de veinte años después de la fecha límite de su visa”, concluyó la agencia antes de liberar al pastor.