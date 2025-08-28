Gobierno de Trump traslada a Ruanda a los primeros migrantes bajo acuerdo de tercer país

Un primer grupo de siete migrantes deportados de Estados Unidos llegó a Ruanda en agosto, confirmó a EFE el Gobierno ruandés, después de que el país africano alcanzó un acuerdo con Washington para recibir hasta 250 personas.

“Sí, Ruanda recibió a siete migrantes que llegaron a mediados de agosto. Tres de ellos han expresado su deseo de regresar a sus países de origen, mientras que cuatro desean quedarse y reconstruir sus vidas en Ruanda”, declaró a EFE la portavoz del Ejecutivo ruandés, Yolande Makolo, sin ofrecer detalles sobre los países de origen.

Sin embargo, una fuente de la oficina ruandesa de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) aseguró a EFE, bajo condición de anonimato, que más de 30 deportados llegaron al país la noche del 16 al 17 de agosto y que un número indeterminado llegará esta semana.

Los recién llegados, que también fueron recibidos con ayuda de la Cruz Roja, están siendo alojados temporalmente en las instalaciones de la OIM, pero no está claro dónde será acogido el resto, ya que la organización no dispone de espacio suficiente.

“Las instalaciones de alojamiento de la OIM no cuentan con espacio para más de 200 personas. Creo que se considerarán otras alternativas”, señaló la fuente.

Las dependencias de la organización se usan habitualmente para acoger a refugiados de los campamentos de Ruanda que están siendo evaluados para su reasentamiento en otros países —como EE. UU., Canadá o Estados miembros de la Unión Europea— como solicitantes de asilo.

En un comunicado remitido a EFE, la OIM negó su participación en la operación de deportación, aunque admitió tener conocimiento de la llegada de los migrantes.

“La OIM no apoya ni facilita deportaciones. Está visitando a los migrantes para evaluar sus necesidades básicas, de conformidad con nuestro mandato y en cooperación con el Gobierno de Ruanda”, afirmó.

El 5 de agosto, el Gobierno ruandés confirmó a EFE la firma de un pacto para acoger hasta 250 migrantes deportados de Estados Unidos, mientras que medios locales reportaron que el acuerdo se firmó en junio en Kigali.

Ruanda, que ya ha suscrito acuerdos similares con países como Israel o el Reino Unido —aunque este último no prosperó—, se ha consolidado como un socio dispuesto en la gestión migratoria global.

Estas iniciativas han generado tanto elogios como críticas: mientras algunos las interpretan como un gesto humanitario, otros cuestionan la transparencia, las condiciones de acogida y el impacto a largo plazo de estos convenios.

El acuerdo con Estados Unidos coincide con el endurecimiento de las políticas migratorias promovidas por la administración de Donald Trump, quien tuvo las deportaciones masivas como una de sus principales promesas electorales.

Después de que la Corte Suprema de EE. UU. autorizara las expulsiones a terceros países, Washington reanudó los vuelos de deportación, que hasta ahora han trasladado de forma exprés a migrantes hacia países como El Salvador, Sudán del Sur y Esuatini.