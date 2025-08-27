Jueza de EE. UU. suspende deportación de salvadoreño Kilmar Ábrego García hasta nueva audiencia en octubre

Una jueza federal de Estados Unidos detuvo la deportación del salvadoreño Kilmar Ábrego García hasta principios de octubre, tras fijar para entonces una audiencia con funcionarios del Gobierno de Donald Trump.

La magistrada del Distrito de Maryland, Paula Xinis, programó una audiencia para el 6 de octubre, en la que resolverá la solicitud de habeas corpus presentada por la defensa de Ábrego.

El habeas corpus es una garantía legal que permite a cualquier persona detenida solicitar a un juez que revise la legalidad de su detención.

Xinis aseguró que dicha solicitud se resolverá unos 30 días después de la audiencia.

También ordenó al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés), que lo mantiene bajo custodia en el estado de Virginia, que traslade a Ábrego a un lugar dentro de un radio de 320 kilómetros del estado de Maryland, donde reside.

La defensa del migrante presentó, además, una moción para reabrir su proceso de inmigración, anular la orden de deportación y solicitar asilo en Estados Unidos.

La jueza es la misma que ordenó al Gobierno estadounidense facilitar el regreso de Ábrego desde El Salvador, adonde fue deportado por error.

El 25 de agosto, agentes del ICE detuvieron a Ábrego en los tribunales de inmigración de Baltimore, tres días después de que fuera liberado en Tennessee, mientras espera un juicio por cargos federales de tráfico de personas y un proceso de deportación. Su liberación se había autorizado al considerar que no representaba una amenaza para la comunidad ni existía riesgo de fuga.

El 23 de agosto, la defensa explicó, en un comunicado, que el Gobierno estadounidense lo estaba presionando con una posible deportación a Uganda, para que aceptara un acuerdo de culpabilidad que le permitiera ser enviado a Costa Rica, en su lugar.

Durante el fin de semana, Ábrego entregó dos documentos a las autoridades: uno en el que designa a Costa Rica como un país “aceptable” para su deportación, y otro en el que expresa su temor de ser enviado a Uganda, al no tener garantías sobre su situación en ese país.