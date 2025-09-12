Agente de ICE en Chicago mata a balazos a hispano que se resistía al arresto e intentaba arrollarlo

Por la mañana de este viernes 12 de septiembre, un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) disparó a un hombre en el área de Chicago . El individuo se resistía al arresto e intentó arrollar a los agentes, reportó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Un oficial del DHS confirmó a CNN que el hombre era Silverio Villegas González, un inmigrante sin documentos. De acuerdo con el comunicado que emitió ICE, el individuo, al intentar huir, condujo su vehículo en contra de los oficiales de ICE. El vehículo golpeó a uno de los agentes y lo arrastró unos metros. Dicho oficial, en defensa propia, disparó contra Silverio.

La entidad reportó a CNN que ambos fueron trasladados para recibir asistencia médica. Sin embargo, Silverio falleció en el hospital, confirmaron los doctores. Un oficial de ICE comentó a CNN que el agente herido se encuentra estable.

La muerte del hombre, que las autoridades aseguran se encontraba en Estados Unidos de forma ilegal, fue certificada en el hospital, mientras que el agente sufrió “heridas graves y se encuentra estable”, según ICE.

El hecho sucedió en una parada de vehículos de ICE en Franklin Park, un suburbio localizado al oeste de la ciudad de Chicago.

En un comunicado de prensa, la subsecretaria de Asuntos Públicos del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, declaró que eventos como estos se deben a videos en redes sociales que incitan a los inmigrantes indocumentados a resistirse a las fuerzas federales.

Los operativos antimigratorios se han intensificado en Chicago como parte del plan del presidente Donald Trump de intervenir en las ciudades demócratas que limitan el actuar de las fuerzas federales. De acuerdo con información de CNN, la administración inició la Operación Midway Blitz. Este es un plan de redades migratorias en Illinois que busca encarcelar a los inmigrantes indocumentados con antecedentes penales.

Durante las últimas semanas, Donald Trump ha amenazado con el despliegue de la Guardia Nacional, acción que ha realizado en otras ciudades como Los Ángeles y Washington DC. Según información de CNN, el sábado último, el presidente publicó en Truth Social el siguiente mensaje: “Me encanta el olor de las deportaciones por la mañana… Chicago está a punto de descubrir por qué se llama Departamento de GUERRA“.

Además, el medio estadounidense confirmó el anuncio del presidente Trump, quien declaró que Memphis (Tennessee) será la siguiente ciudad en donde se enviarán a las tropas de la Guardia Nacional para lidiar con el crimen, y advirtió que también hubiera preferido enviarlas a Chicago.

Here’s actual video of what happened. Where’s the supposed hurt ice agent?? This man was already dead while they were handcuffing him. They look hurt to you? pic.twitter.com/6OqTMX5txd — ⭐️ girl (@starqurl) September 12, 2025