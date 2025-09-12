Video: ICE intercepta camioneta y arresta a jardinero hispano migrante en Massachusetts

El ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos) efectuó una nueva ronda de redadas en Massachusetts. En un video tomado por testigos, se observa a los agentes federales romper una de las ventanas de una camioneta en la que viajaban jardineros hispanos para obligarlos a salir.

Un medio local, WCVB Channel 5, confirma esta historia con la declaración del empleador de los migrantes, propietario de una empresa de paisajismo. Declaró que estaban en su tiempo de almuerzo, descansando de su trabajo de jardinería en el Ayuntamiento de Saugus, cuando llegaron los oficiales a detenerlos frente al edificio.

WCVB Channel 5 dialogó con parientes de uno de los detenidos, quienes declararon que su familiar es un guatemalteco que cuenta con su documentación en orden y no tiene historial criminal.

Funcionarios de la Casa Blanca informaron a CNN que esta nueva operación en Boston ocurriría en paralelo a las actividades de ICE en Chicago, para penetrar en ciudades refugio de migrantes.

Operaciones de ICE

CBS News reportó que, en mayo, ICE puso su ojo en Boston y lanzaron la Operación Patriot. El actual director de la entidad, Todd Lyons, declaró ante los periodistas que, solamente durante ese mes, habían capturado a 1 mil 461 personas.

Ahora, meses después, el New York Times obtuvo la exclusiva sobre la intención del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de lanzar un segundo operativo, titulado Patriot 2.0. De acuerdo con CBS News, en el comunicado emitido el domingo 7 de septiembre, el DHS confesó sus planes de arremeter en contra de las ciudades santuario, donde se refugian migrantes. El departamento declaró que una de ellas es Boston, bajo la administración de la alcaldesa Michelle Wu.

CBS News reporta que, al día siguiente, el lunes 8 de septiembre, la alcaldesa Wu declaro que la ciudad y sus oficiales locales no cooperarían con las deportaciones masivas y operativos de ICE, recalcando su compromiso con el Boston Trust Act. Esta política municipal limita la asistencia que la policía local de la ciudad puede darles a las autoridades federales de inmigración.

El jueves, de acuerdo con información de CBS News, el Departamento de Justicia inició una demanda contra Boston, la alcaldesa Wu y el comisionado de policía de la ciudad Michael Cox. Según los datos, esto se debe a que dichas autoridades se han negado a colaborar con oficiales federales e irrumpir en su política de ciudad santuario.

En su plática con CNN, los funcionarios de la Casa Blanca confirmaron que el presidente Donald Trump aún no ha ordenado el despliegue de la Guarida Nacional en Boston y Chicago ante la espera de acuerdo con las autoridades locales. Las deportaciones masivas se han intensificado en las ciudades gobernadas por demócratas después del despliegue de fuerzas federales a principios de año en Los Ángeles, informa CNN. Los datos del medio muestran que, desde junio, ICE ha realizado 5 mil detenciones en dicha ciudad.

Video de la captura