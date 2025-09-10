“Me dio tristeza de ver todo lo que estaba pasando”: el relato de un guatemalteco en Nueva York tras una redada de ICE

La fábrica Nutrition Bar Confectioners, ubicada en Cato, Nueva York, empezó su mañana de jueves como de costumbre. Cerca de las 9 horas, los empleados fueron llegando para iniciar a trabajar. Sin embargo, la calma fue interrumpida, cuando algunos empleados se acercaron por la ventana y observaron agentes migratorios.

Wilmer Jiménez, director de Programación de Rural & Migrant Ministry (RMM), una ONG que se dedica a brindar ayuda en el tema logró confirmar que entre 60 y 70 personas fueron detenidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), incluyendo a migrantes con permisos de trabajo. Esto paralizó toda la fuerza laboral del lugar.

El RMM aseguró que la mayoría de migrantes detenidos en la fábrica eran guatemaltecos. El hecho se registra luego de la detención de 475 personas en una planta de producción en Georgia, donde se ensamblan los vehículos de la marca Hyundai.

El Fiscal General del norte de Nueva York, John Sarcone, anunció que cinco de los migrantes arrestados fueron acusados penalmente por reingresar de manera ilegal a Estados Unidos. El resto se mantiene bajo la custodia de las autoridades de migración, esperando a que se resuelva su proceso de deportación.

El temor desatado por ICE, desde los ojos de un migrante guatemalteco

Un residente legal en Estados Unidos, originario de Guatemala, llevaba a cabo sus labores en la fábrica cuando presenció con angustia cómo ICE se llevaba a sus compañeros de forma "intimidante". Según reportó CNN, prefirió mantener el anonimato por miedo a represalias, aun cuando cuenta con sus documentos en orden. "Rodearon la empresa, todos se asustaron y sintieron miedo, nosotros nos quedamos en nuestro lugar sin atrevernos a movernos", narró el hispano.

Antes de la gente pudiera moverse o escapar, los agentes ya se encontraban adentro de la planta. Entraron sin siquiera hablar con el dueño, fueron directamente por los empleados. Las autoridades se llevaron a todos los trabajadores al comedor, eran alrededor de 70 empleados.

Mark Schdmit, propietario de Nutrition Bar Confectioners, aseguró que todos sus empleados portaban los documentos necesarios para trabajar en Estados Unidos. Afirmó que: "Se han realizado todos los esfuerzos posibles para corroborar la información de las personas que han contratado".

Su hijo Lenny, vicepresidente de la compañía, la describió como "casi teatral", cirticando el uso de perros de policía y vehículos todo terreno, agregando que la operación pudo haberse manejado de una forma más humana.

Según el testimonio: "los agentes fueron agresivos con los hombres y apartaron a las mujeres". Nos preguntaban de qué país veníamos y si teníamos algún permiso para estar en Estados Unidos". Mostró sus papeles de residencia, y tras inspeccionarlos, las autoridades le dijeron que se podía ir, pero muchos no enfrentaron el mismo destino.

La redada duró aproximadamente tres horas, hasta que subieron a los migrantes a camionetas, para ser trasladados a diferentes condados. Solo una pequeña parte de personas pudieron mostrar su identificación para comprobar que eran estudiantes legales o ciudadanos.

El guatemalteco cuenta que sintió una profunda tristeza al presenciar lo ocurrido: "Al ver todo lo que estaba pasando a todos mis compañeros, me dio tristeza de ver cómo los habían agarrado, cómo se los llevaban".

Familias fracturadas

Jiménez indicó que un grupo de mujeres detenidas fue trasladado al condado de Oswego, donde se está organizando una protesta pacífica este viernes. Por otro lado, otro grupo, conformado por hombres en su mayoría, se encuentra desaparecido. El equipo legal de RMM se está dedicando a localizarlos.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, informó que más de 40 personas fueron detenidas. Resaltó que la operación "no hará que Nueva York sea un lugar más seguro" y que solamente están destrozando a familias trabajadoras que buscan construir una vida en EE.UU.

El ICE confirmó que la redada fue una "acción coercitiva autorizada por el tribunal". La llegada de los agentes provocó gritos de terror, especialmente de las madres que tienen hijos, al mismo tiempo que la redada coincidía con el primer día de clases en las escuelas públicas.

Varios de los detenidos llevaron a sus hijos a la escuela, nunca imaginándose que iban a ser detenidos en su lugar de trabajo tan solo horas después. Este es un miedo adicional: las familias no solo le temen a lo que les pueda pasar en las cárceles para migrantes, sino también por el posible trauma que esto le puede causar a los niños.

Les preocupa que carguen con la incertidumbre de no saber dónde están sus padres, de verlos por la mañana y no conocer su paradero por la tarde.

Jiménez resalta que: "todas estas personas son trabajadoras y no delincuentes, lo más doloroso es ver cómo detienen a quienes contribuyen de manera significativa a las comunidades, sobre todo a las rurales".