Qué es la operación antimigrante Midway Blitz y qué relación tiene con un guatemalteco que causó dos muertes en EE. UU.

Las llamadas ciudades santuario para migrantes en Estados Unidos se encuentran en alerta ante el anuncio del despliegue de Tropas de Donald Trump, más amplias de las que ordenó en Los Ángeles y en la capital, Washington D. C.

El llamado "Zar de la frontera" de Trump, Tom Homan, anunció recientemente que las ciudades santuario de todo el país deberían esperar en los próximos días "acciones" y, consecuentemente, redadas masivas.

El anuncio tiene atemorizados a los migrantes, especialmente en Chicago, en Illinois, que sería el próximo objetivo del Gobierno.

El despliegue militar, que analistas consideran abuso de poder, ha hecho que las ciudades modifiquen reuniones, celebraciones y otras actividades programadas y ha obligado a miles de migrantes a cambiar su rutina diaria, no llevar a los niños a las escuelas, faltar al trabajo o simplemente arriesgarse a salir en medio de la amenaza.

Gregory Bovino, de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) que lidera los operativos migratorios en el condado, publicó en X una foto de decenas de agentes con el icónico letrero de Hollywood de fondo.

Más de cinco mil personas fueron detenidas desde junio hasta el 26 de agosto en Los Ángeles por las autoridades migratorias, según cifras citadas por la secretaria de seguridad Nacional, Kristi Noem.

¿Cuál es el nuevo plan?

Las autoridades del Departamento de Seguridad de EE. UU. revelaron que el nuevo programa, llamado Plan Midway Blitz, tendrá como objetivo principal Chicago, Illinois, desde donde se expandirá a otras ciudades santuario.

El principal objetivo, dijeron, será detener a extranjeros con antecedentes penales o que residen en el país sin documentos.

El gobierno de Trump culpa a el gobernador de esa ciudad, J. B. Pritzker, de haber permitido que varios inmigrantes irregulares llegaran y se establecieran allí.

"Tanto Pritzker como el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, criticaron duramente la iniciativa de la agencia federal y respaldaron sus normativas locales con respecto a no colaborar con los oficiales de ICE para detener y deportar extranjeros", consigna el diario El Tiempo, citando a su vez a El País.

Autoridades dijeron que varias dependencias estarían involucradas en el plan, entre ellas la agencia antidrogas (DEA) y la agencia de inteligencia (FBI), reforzados con cientos de agentes de la Guardia Nacional.

El sitio Democracy Now! define la operación como "una campaña de deportaciones masivas encabezada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos".

¿Qué relación tiene la operación con un inmigrante guatemalteco?

De acuerdo con medios estadounidenses, el plan "Midway Blitz" está "inspirado" en la muerte de la estadounidense Katherine Abraham, quien junto con otra joven murieron arrolladas por un inmigrante irregular guatemalteco que conducía en estado de ebriedad.

El hecho ocurrió el 19 de enero de este año, cuando Katherine Abraham, de 20 años, y Chloe Polzin, de 21 años viajaban pasada la medianoche en su vehículo cuando fueron impactadas por Julio Cucul Bol, un inmigrante guatemalteco de 29 años que tenía documentación mexicana falsa y que viajaba a excesiva velocidad.

Lea también: “Sentimos que nos cazan”: la sensación sobre las redadas de ICE en las comunidades de migrantes

Las dos víctimas murieron y Cucul Bol fue arrestado cuando viajaba a México huyendo del doble crimen.

Para los funcionarios de Trump, el hecho de que el guatemalteco tuviera dos domicilios en Rantoul y urbana, Illinois, es producto del poco control de las autoridades locales.

*Con información de EFE