¿Ya estaba decidido? La teoría conspirativa sobre el Super Bowl LX de la NFL en febrero del 2026

Durante la noche del pasado domingo 25 de enero, quedó definido el Super Bowl LX de la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL, por sus siglas en inglés), por lo que el próximo 8 de febrero, los New England Patriots enfrentarán a los Seattle Seahawks en el Levi’s Stadium, ubicado en Santa Clara, California, ante 68 mil 500 espectadores.

Los Patriotas y las Águilas se enfrentarán en un Supertazón con inédita presencia latina, tanto en el campo como en el cartel musical encabezado por Bad Bunny, cantante, compositor, actor y luchador puertorriqueño, a quien el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó como “una elección terrible” para el partido final de la NFL.

Esto se debe a que el presidente estadounidense, quien está inmerso en una ofensiva contra inmigrantes indocumentados en toda la nación norteamericana, mencionó en una entrevista que no planea asistir esta vez a la final de la NFL, ya que la ciudad de Santa Clara, presuntamente, está “demasiado lejos” para viajar desde Washington D. C.

La decisión del mandatario republicano sorprendió a los fanáticos de la NFL, debido a que Donald Trump fue el primer presidente estadounidense en ejercicio en asistir a un Super Bowl, en la edición anterior, cuando recibió aplausos del público en la ciudad de Nueva Orleans, Luisiana, tras la victoria de los Philadelphia Eagles sobre Kansas City.

La teoría de conspiración sobre el Super Bowl LX

Luego de que se dieron a conocer los dos equipos que jugarán el Super Bowl LX el próximo domingo 8 de febrero, decenas de internautas fanáticos del futbol americano generaron una teoría de conspiración sobre esta gran final, basándose en una publicación de la NFL en redes sociales, compartida en septiembre del 2025, hace cinco meses.

Unas horas después de que los New England Patriots y los Seattle Seahawks ganaron sus respectivas finales de conferencia, la teoría cobró más fuerza en redes sociales, debido a que muchos seguidores del deporte comenzaron a asegurar que la NFL tenía "todo arreglado" para que esos dos equipos llegaran al Super Bowl LX, en California.

Lea más: ¿Bases militares para EE. UU. y prohibiciones para China o Rusia? El posible acuerdo en Groenlandia

La teoría conspirativa se basa en una imagen publicada por la NFL el pasado jueves 4 de septiembre del 2025, para dar el banderazo de salida de la temporada regular. En ella, la Liga Nacional de Futbol Americano mencionaba que los 32 equipos se encontraban con sueños de febrero: “¡Estamos de vuelta!”, agregó la asociación deportiva en X.

En la imagen, los mariscales de campo de los 32 equipos de la liga aparecen de espaldas, con sus respectivos uniformes y números, perfilados hacia el horizonte donde se encuentra el Levi’s Stadium, en Santa Clara, California, donde se jugará el Supertazón el 8 de febrero del 2026, junto al trofeo Vince Lombardi, el máximo galardón de la NFL.

32 teams with February dreams. We’re so back. pic.twitter.com/3myEdLhOG8 — NFL (@NFL) September 4, 2025

¿Ya estaba arreglado?

Lo curioso de esta imagen, según la teoría, es que Sam Darnold, mariscal de campo de los Seattle Seahawks, y Drake Maye, mariscal de campo de los New England Patriots, se encuentran al frente del resto de jugadores, liderando a los otros treinta equipos, por lo que esto da a entender que son los primeros en llegar al trofeo Vince Lombardi.

Como si no fuera suficiente, otros teóricos de la conspiración señalaron que entre Darnold y Maye se encuentra Jonathan Taylor, mariscal de campo de los Indianapolis Colts, cuyo dorsal es el 28, lo que coincide con la fecha del Super Bowl LX en el 2026, ya que se llevará a cabo el próximo domingo 8 de febrero (2/8), en Santa Clara, California.