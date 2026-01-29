Luto en el Maratón de Miami: Corredor fallece luego de desplomarse en plena competencia

Durante la noche del pasado miércoles 28 de enero, las autoridades del condado de Miami-Dade, en Florida, confirmaron la muerte de un corredor que participó en el maratón de la ciudad, conocido como Life Time. La competencia se llevó a cabo durante la tarde del domingo 25 de enero y registró la inscripción de casi 29 mil corredores.

De acuerdo con la cadena de televisión estadounidense CBS Miami, el suceso ocurrió en pleno desarrollo de la competencia y activó de inmediato los protocolos de emergencia previstos para este tipo de eventos deportivos multitudinarios, ya que se reportó la participación de al menos 35 nacionalidades diferentes, incluida Guatemala.

La noticia causó un profundo impacto entre corredores, voluntarios y espectadores, así como en la comunidad deportiva de Florida, debido a que esta carrera de larga distancia tradicionalmente se asocia con celebración, esfuerzo personal y espíritu competitivo, tres características vinculadas con Miami y con buena parte de su población.

Asimismo, según la información proporcionada por las autoridades del condado de Miami-Dade, el corredor sufrió una "emergencia médica repentina" mientras avanzaba por uno de los tramos finales del recorrido de 42 kilómetros, muy cerca del parque urbano Bayfront Park, situado a orillas de la bahía Vizcaína, en el centro de esa ciudad.

La tragedia en Miami

Conforme a lo expuesto por las autoridades locales, diversos testigos relataron que el participante colapsó en plena vía, lo que provocó la rápida intervención del personal médico desplegado estratégicamente a lo largo del circuito, ya que el maratón de Miami contó con equipos de respuesta distribuidos en varios puntos clave del recorrido.

Paramédicos, voluntarios entrenados y ambulancias llegaron al punto con el objetivo de reaccionar de forma inmediata ante el incidente de salud. Tras el colapso, aunque el corredor recibió asistencia médica inicial en el lugar y se siguieron los protocolos establecidos para emergencias durante competencias de resistencia, no logró recuperarse.

Posteriormente, el corredor fue trasladado de urgencia al Hospital Mercy, un centro de cuidados intensivos ubicado en el barrio de Coconut Grove, en Miami, donde recibió atención especializada. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, el atleta murió y hasta el momento no se ha hecho pública la causa oficial de muerte.

En cumplimiento de las leyes de privacidad médica y a la espera de los resultados forenses correspondientes, las autoridades del condado de Miami-Dade prevén hacer pública la causa oficial de la muerte en los próximos días, ya que el corredor, presuntamente, “distaba mucho de ser un aficionado ocasional al esfuerzo” de un maratón.

Identifican al corredor fallecido

Tras la confirmación de su muerte, el participante fue identificado como Julien Autissier, de 33 años, residente en el sur de Florida y, de acuerdo con información de la cadena estadounidense CBS Miami, semanas antes del maratón había puesto a prueba su resistencia al completar una expedición por terrenos volcánicos en Centroamérica.

“Cuando íbamos de excursión, Julien era el que llevaba la delantera. Él era muy fuerte y rápido. Nunca en mi vida hubiera pensado que esto le pudiera pasar”, concluyó su esposa, Nathaly Macomber, quien resaltó que su esposo no tenía antecedentes de salud conocidos y era una persona con hábitos deportivos activos y mucha experiencia.