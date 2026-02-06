Redada en Florida: 150 inmigrantes detenidos, incluidos tres guatemaltecos con antecedentes

Durante la mañana de este viernes 6 de febrero concluyó un operativo migratorio de tres días en el estado de Florida, el cual fue coordinado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) junto con diversas autoridades estatales y locales, en el que un total de 152 inmigrantes originarios de México y Centroamérica fueron detenidos.

Conforme a lo expuesto por el periódico matutino de Miami, El Nuevo Herald, en el procedimiento que comenzó el pasado lunes 2 de febrero participaron agentes de la Patrulla Fronteriza y de la Patrulla de Carreteras de Florida, por lo que los oficiales del ICE fueron capaces de colaborar con estas autoridades locales en tareas migratorias.

De acuerdo con el ICE, la operación en Florida resultó en la detención de decenas de personas con antecedentes penales, debido a que el Departamento de Seguridad Nacional enfatizó que el objetivo principal de esta redada migratoria era la detención de inmigrantes indocumentados con historial criminal, en EE. UU. o en el exterior.

Entre los detenidos se encuentran tres ciudadanos guatemaltecos, cuyas aprehensiones fueron destacadas por la agencia en comunicados y publicaciones en redes sociales, dado que los tres connacionales tenían antecedentes penales, principalmente por conducir en estado de ebriedad, abuso sexual infantil y agresión doméstica.

El guatemalteco Baltazar Camposeco fue condenado por conducir en estado de ebriedad y por agresión y abuso doméstico. (Foto Prensa Libre: @DHSgov)

Los guatemaltecos detenidos

Según el comunicado digital del ICE, uno de los guatemaltecos detenidos, posteriormente identificado como Anthony Rodríguez-Gregorio, es catalogado por las autoridades de EE. UU. como un “depredador sexual infantil”, quien fue liberado luego de haber cumplido un año de una condena de 25 años en el estado de Maryland.

“El ICE arrestó a Anthony Rodríguez-Gregorio, un inmigrante ilegal criminal de Guatemala con una orden de deportación final y una condena del 2024 por agredir sexualmente a una niña que estaba cuidando. Le dieron 25 años de prisión, pero fue liberado poco más de un año después”, agregó la agencia federal en sus redes sociales.

En la misma publicación de X, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas informó sobre la detención de Baltazar Camposeco-Ros, un guatemalteco que fue condenado por agresión doméstica, abuso doméstico, violación de una orden de no contacto y conducir en estado de ebriedad en el territorio de los Estados Unidos.

Por último, la agencia federal de los Estados Unidos responsable de hacer cumplir las leyes migratorias y aduaneras dentro de la nación norteamericana informó en las plataformas digitales sobre la detención de Esdras Aaron Rodríguez Hernández, un guatemalteco acusado de agresión doméstica con intención de causar daño físico.

El guatemalteco Esdras Aaron Rodríguez Hernández fue acusado de agresión doméstica con intención de causar lesiones corporales. (Foto Prensa Libre: @DHSgov)

Florida lidera las redadas y deportaciones

De conformidad con lo expuesto por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, el estado lidera las acciones de control migratorio en los Estados Unidos, debido a que su administración ha promovido numerosas propuestas legislativas para restringir el envío de remesas desde suelo estadounidense, lo que afecta a las comunidades migrantes.

El periódico matutino de Miami, El Nuevo Herald, informó que en los últimos ocho meses las autoridades de Florida han realizado casi 30 mil detenciones de inmigrantes indocumentados de distintos países. Sin embargo, las nacionalidades más afectadas por las redadas han sido la guatemalteca, la mexicana, la hondureña y la salvadoreña.