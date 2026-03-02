Eclipse total lunar 3 de marzo 2026: horarios en Estados Unidos

Uno de los eventos astronómicos más importantes del año se disfrutará este 3 de marzo, cuando se registre un eclipse lunar total.

El fenómeno podrá observarse en Asia oriental, Australia, el Pacífico y América, según informó la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA).

Aunque en el resto del año se espera otro eclipse lunar, será parcial, por lo que los amantes de la astronomía tendrán solo una oportunidad para ver cómo nuestro satélite natural parecerá teñirse de rojo debido a las condiciones de luz generadas por el fenómeno.

El eclipse podrá observarse sin necesidad de telescopio o binoculares, aunque, si se tienen, pueden ayudar a verlo mejor.

Otra de las recomendaciones para disfrutar mejor el espectáculo es ubicarse en un lugar oscuro.

Horarios