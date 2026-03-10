¿Qué sucede cuando hay una herencia sin testamento? Gobierno de EE. UU. modifica la ley

Tras la nueva reforma fiscal impulsada por el presidente estadounidense, Donald Trump, las reglas sobre herencias y sucesiones en los Estados Unidos cambiarán. Esto se debe a que la nueva medida modifica los montos que pueden transferirse a los herederos sin pagar impuestos, con impacto directo en las familias con o sin testamento.

El nuevo cambio ha llamado la atención entre ciudadanos y residentes permanentes de los Estados Unidos, ya que afecta tanto a sucesiones con testamento como a herencias sin planificación previa. En ambos casos, la diferencia puede ser significativa entre recibir el monto completo o enfrentar una carga impositiva mucho más elevada.

Con la nueva reforma fiscal de la administración del presidente Donald Trump, la exención federal para herencias, donaciones y transferencias intergeneracionales sube a US$15 millones por persona a partir del próximo domingo 15 de marzo del 2026, con ajustes automáticos por inflación, y redefine el alcance del impuesto a la herencia.

Sin embargo, cabe mencionar que, en el caso de los matrimonios, el beneficio se duplica y permite transferir hasta US$30 millones (Q230 millones 216 mil 580) libres de impuestos federales. Por ello, a diferencia de las reformas anteriores, esta nueva exención no tiene fecha de vencimiento, lo que la convierte en una regla permanente.

Herencias sin testamento

Ante esta situación, diversos especialistas advierten que una futura ley del Congreso estadounidense podría volver a modificar estos montos, por lo que la planificación sigue siendo clave. No obstante, Trump aclaró que la norma incluye tanto herencias como donaciones en vida, lo que podría reducir el margen libre de impuestos en el futuro.

A pesar de esto, la nueva norma no elimina todos los gravámenes, ya que al menos doce estados y Washington D. C. mantienen impuestos sucesorios propios, lo que puede generar pagos adicionales a nivel local. Por lo tanto, es importante considerar que, aunque la nueva exención no tiene fecha de vencimiento, sí está sujeta a futuras reformas.

Frente a este escenario, en EE. UU. una herencia sin testamento (intestada) se distribuye según las leyes estatales de sucesión, que priorizan al cónyuge sobreviviente, hijos, padres y, finalmente, parientes colaterales. El tribunal designa a un administrador para pagar deudas y distribuir bienes, lo que puede resultar en un proceso costoso y lento.

Conforme a lo expuesto por Georgia Legal Aid, un proyecto conjunto que brinda información legal gratuita, recursos y asistencia en Estados Unidos, el orden de prioridad es un aspecto clave, ya que generalmente, si hay cónyuge e hijos, estos reciben la mayor parte. De lo contrario, la herencia pasa a padres, hermanos o parientes más lejanos.

Aspectos claves de las herencias sin testamento

Según la empresa de servicios legales Wyoming LLC Attorney, en una herencia sin testamento, los hijos biológicos y adoptivos del difunto tienen derecho a partes iguales, mientras que los hijastros generalmente no heredan, a menos que hayan sido adoptados. Además, si no se encuentran herederos legales, los bienes pueden pasar al estado.

Asimismo, los activos con beneficiarios designados o las propiedades conjuntas suelen pasar directamente al copropietario sin pasar por el tribunal, que usualmente es el cónyuge del difunto. No obstante, es fundamental consultar la legislación específica del estado donde vivía el fallecido, debido a que las reglas varían significativamente.