Violencia, accidentes e incendios marcaron el inicio del 2026 en Guatemala

Varias emergencias fueron atendidas por los cuerpos de Bomberos Municipales y Voluntarios durante las últimas horas del 31 de diciembre y las primeras de este jueves 1 de enero del 2026.

Los Bomberos Voluntarios informaron que en el cantón Pueblo Nuevo, aldea del municipio de San Pedro Ayampuc, ocurrió un ataque armado. Al llegar al lugar, los socorristas atendieron a un hombre de unos 25 años, quien presentaba heridas de arma de fuego en el tórax y las piernas. Luego de ser estabilizado, fue trasladado a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios.

También reportaron que en el kilómetro 39.3 de la ruta antigua de Palín a Escuintla se registró un accidente de tránsito. En el lugar fue hallado, tirado sobre la vía, un hombre que se movilizaba en una motocicleta. Tras la evaluación, los paramédicos constataron que ya había fallecido.

Los Bomberos Voluntarios también reportaron la atención de varios incendios. Justo a las 0 horas de este 1 de enero se registró el incendio de un camión recolector de basura que estaba estacionado en la 30 calle final y 8ª avenida de la zona 3. Los bomberos controlaron rápidamente el fuego; únicamente se reporta la pérdida del vehículo.

También se alertó que alrededor de las 2 de la mañana de este jueves se registró un incendio estructural en una recicladora, ubicada en la 1ª calle de la zona 10 de Villa Nueva, a un costado del basurero de Amsa. Se informó que las llamas consumieron por completo la recicladora y algunas instalaciones utilizadas para la crianza de cerdos, donde murieron cinco de estos animales.

En Cobán, Alta Verapaz, también se reportó, en las primeras horas de este jueves, el incendio de una vivienda en el kilómetro 202.5 de la ruta hacia Las Verapaces. Hasta el momento se desconocen las causas del siniestro.

Además, se reportó un incendio en la colonia Bajos de San Jorge, en Amatitlán. En el lugar, los Bomberos Voluntarios informaron que varias tarimas de madera que estaban en un predio fueron consumidas por las llamas. El fuego fue controlado rápidamente por elementos que se movilizaron en varias unidades.

Asimismo, los Bomberos Voluntarios reportaron que, durante la mañana de este jueves, se registró un ataque armado en la 30 avenida final de la zona 6 de Mixco, colonia Carolingia. En el lugar fueron hallados dos jóvenes de 19 años con múltiples heridas provocadas por desconocidos, por lo que fueron trasladados a la emergencia del Hospital San Juan de Dios.

Mientras tanto, en el kilómetro 11 de la ruta a San Pedro Ayampuc, se registró un accidente de tránsito entre un vehículo sedán y dos motocicletas. Tres personas que se movilizaban en las motocicletas fueron trasladadas al Hospital General San Juan de Dios debido a la gravedad de las heridas.

Emergencias atendidas por Bomberos Municipales

Por su parte, los Bomberos Municipales reportaron que en el bulevar Liberación y 14 avenida de la zona 12 capitalina se registró un accidente de tránsito que involucró a tres motocicletas. Al llegar al lugar, los paramédicos atendieron a los tres pilotos, quienes presentaban golpes y laceraciones en distintas partes del cuerpo. Uno de los heridos fue trasladado a la emergencia del Hospital Roosevelt.

Los Bomberos Municipales también reportaron la atención de varios incendios, entre ellos, el de un vehículo estacionado en la 8ª avenida y 28 calle de la colonia Granai Townson, zona 11 capitalina. Los socorristas fueron movilizados tras el llamado a la línea de emergencia de los vecinos, quienes alertaron sobre un vehículo en llamas en la vía pública. En este caso no se reportaron víctimas, solo la pérdida del automotor.

Otro hecho ocurrió en la 11 avenida y 33 calle de la zona 8, donde vecinos informaron que en el tercer nivel de una vivienda deshabitada ocurría un incendio. Elementos y unidades contra incendios acudieron al lugar y controlaron el fuego, evitando su propagación a viviendas aledañas.



Mientras que en la 18 avenida y 2ª calle de la zona 6, también se reportó un incendio en un terreno baldío, el cual fue controlado por los socorristas tras el aviso de emergencia de los vecinos del sector.