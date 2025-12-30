Joven Chef es asesinado en la cabecera departamental de Escuintla

Durante las últimas horas del pasado lunes 29 de diciembre se registró un ataque armado en la 3a avenida y 1a calle de la cabecera departamental de Escuintla, donde, según el reporte de los Bomberos Voluntarios, fue localizado, en el interior de un vehículo, el cuerpo sin vida de un hombre.

Según informaron los cuerpos de socorro, la víctima fue identificada por sus familiares como Denilson Ronaldo Sánchez Tenas, de 26 años. El joven, a quien se le conocía como “Pato”, se desempeñaba como chef y era reconocido en el ámbito culinario del departamento, lo que ha provocado consternación entre los habitantes.

Tanto el Ministerio Público (MP) como los investigadores de la Policía Nacional Civil (PNC) indicaron que se han iniciado las investigaciones correspondientes para establecer las causas del ataque contra Sánchez Tenas, así como para dar con el paradero del presunto o los presuntos responsables.

En las primeras pesquisas, las autoridades informaron que ya se han solicitado las grabaciones de las cámaras de vigilancia ubicadas en el sector donde ocurrió el ataque, así como en las áreas por donde se encontraba la víctima previo al hecho.

Hechos de violencia afectan a Escuintla

Los problemas de violencia e inseguridad en Escuintla han provocado que, en las últimas semanas, el Ministerio de Gobernación haya reforzado la seguridad con patrullajes combinados entre agentes de la PNC y elementos del Ejército de Guatemala, con el objetivo de disminuir extorsiones, asaltos y ataques armados que afectan a diario a los vecinos de distintos municipios, principalmente de la cabecera departamental.

De esa cuenta, se solicitó al Ejecutivo mayor seguridad en la cabecera departamental, con el objetivo de contener los hechos de violencia que afectan a los habitantes, afirmó el alcalde de la localidad, Abraham Rivera.

“Nosotros tuvimos una reunión con el señor ministro de Gobernación - Marco Villeda - quien nos indicó que iban a desplegar fuerzas especiales de la Policía Nacional Civil, así como que se iban a empezar a realizar patrullajes combinados en el municipio de Escuintla, que efectivamente comenzaron a operar desde la semana pasada. Esperamos que con esas acciones que está tomando el ministerio, pues, se pueda retomar la paz y la tranquilidad en el municipio”, afirmó Rivera.

A finales de noviembre, el alcalde de Escuintla, Abraham Rivera, envió una carta al presidente Bernardo Arévalo, con copia al ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, en la que solicitó la implementación de un Estado de Prevención en su municipio, debido “al aumento alarmante de homicidios, extorsiones, amenazas y ataques armados”, que han generado temor en la población, “afectando directamente la actividad económica, la movilidad y la estabilidad social”, indicaba la misiva.