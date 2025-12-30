Sicarios abren fuego en mercados y dejan cinco muertos en Amatitlán y zonas 5 y 6 capitalinas

Cuatro personas murieron y una más resultó herida en tres ataques armados registrados este lunes en Amatitlán y en las zonas 5 y 6 de la capital. Las autoridades investigan los hechos.

A eso de las 18.30 horas se reportó un ataque armado en Amatitlán. Los Bomberos Voluntarios indicaron que tres personas —un hombre y dos mujeres— fueron atacadas con arma de fuego en una caseta ubicada en la Calle Real del Lago.

Tras realizar las evaluaciones correspondientes, los socorristas constataron que las tres víctimas habían fallecido debido a la gravedad de las heridas, por lo que notificaron a la Policía Nacional Civil (PNC) y al Ministerio Público (MP), que iniciaron las investigaciones para determinar las causas del ataque.

Casi al mismo tiempo, los Bomberos Municipales acudieron a la 29 avenida y 21 calle de la zona 5 capitalina, donde funciona un mercado.

Según informaron, al llegar al lugar encontraron entre los puestos de venta a un hombre de aproximadamente 30 años, con varios impactos de arma de fuego. Tras la evaluación respectiva, confirmaron que había fallecido a consecuencia de las heridas en órganos vitales.

Vendedores identificaron a la víctima como Cristian Arias, de 27 años, quien, según testigos, era comerciante del lugar. Indicaron que fue atacado por un desconocido que le disparó más de diez veces. Peritos del MP e investigadores de la PNC recabaron evidencias para esclarecer los motivos del ataque.

En las primeras horas del día, los Bomberos Municipales reportaron otro ataque en la 20 avenida y 2ª calle de la zona 6, en las inmediaciones del mercado San Martín. Según informaron, dos hombres fueron atacados con arma de fuego: uno, de aproximadamente 37 años, murió en el lugar; otro, de unos 50, fue trasladado en estado delicado a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios.

La PNC indicó que se realizan las investigaciones correspondientes para dar con los responsables.

#IncidenteArmado 20 avenida y 2 calle zona 6, ciudad Hombre de 37 años de edad queda fallecido por arma de fuego y otro es trasladado a la emergencia @HospigenGT en estado delicado pic.twitter.com/1bhWyNz5ja — Bomberos Municipales (@bomberosmuni) December 30, 2025

#IncidenteArmado 29 avenida y 21 calle zona 5 ciudad un hombre de 17 años de edad resulta herido por proyectiles de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo a ser evaluado por nuestros paramédicos se confirma que carece de signos vitales pic.twitter.com/ICAVV4JITe — Bomberos Municipales (@bomberosmuni) December 31, 2025