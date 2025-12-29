Llamas en madrugada: incendio consume 22 locales del mercado municipal de Chiquimulilla, Santa Rosa

Llamas en madrugada: incendio consume 22 locales del mercado municipal de Chiquimulilla, Santa Rosa

Bomberos Voluntarios controlaron, tras más de cuatro horas y media, un incendio registrado de madrugada en el mercado municipal de Chiquimulilla, donde el fuego consumió 22 locales comerciales.

Personas apoyan a Bomberos Voluntarios sosteniendo mangueras para llevar agua al interior del mercado municipal de Chiquimulilla.

Decenas de personas ayudaron a los bomberos a sostener mangueras para que el agua llegara al interior del mercado municipal de Chiquimulilla. (Foto Prensa Libre: Bomberos Voluntarios)

Un incendio registrado en horas de la madrugada de este lunes 29 de diciembre consumió 22 locales comerciales en el interior del mercado municipal de Chiquimulilla, Santa Rosa, informaron los Bomberos Voluntarios.

De acuerdo con un portavoz de la institución, a las 3 de la mañana se recibió una alerta a través del número de emergencias 122 sobre el siniestro.

La primera unidad de la 38 compañía llegó al lugar y estableció un puesto de comando, iniciando de inmediato las labores de combate del fuego.

Ante la magnitud del incendio, fue necesario solicitar apoyo de compañías cercanas y de distintos departamentos, así como el traslado de personal y unidades contra incendios desde la ciudad capital, con el fin de reforzar las tareas de control y extinción.

Las labores se extendieron por aproximadamente cuatro horas y 30 minutos, tiempo en el que se logró extinguir el incendio en su totalidad.

Motobombas de Bomberos Voluntarios de Escuintla y otras compañías apoyan el combate del incendio en el mercado municipal de Chiquimulilla, Santa Rosa.
Unidades contra incendios de la ciudad capital, San José Pinula, Palín, Escuintla y Cuilapa acudieron al mercado municipal de Chiquimulilla para apoyar el combate del fuego. (Foto Prensa Libre: Bomberos Voluntarios)
Objetos totalmente carbonizados en un área afectada por el incendio en el mercado municipal de Chiquimulilla, Santa Rosa.
Los daños materiales fueron evidentes en varias áreas del mercado municipal tras el incendio registrado de madrugada. (Foto Prensa Libre: Bomberos Voluntarios)
Personas colaboran con Bomberos Voluntarios en el interior del mercado municipal de Chiquimulilla afectado por el incendio.
Vecinos colaboraron con los bomberos en el interior del mercado municipal durante las labores de control del incendio. (Foto Prensa Libre: Bomberos Voluntarios)

En el operativo participaron 18 unidades contra incendios y se utilizaron alrededor de 40 mil galones de agua para controlar completamente el fuego.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas heridas, mientras que las autoridades continúan con la evaluación de los daños.

El alcalde de la localidad, Dario Escobar, indicó que la posible causa del incendio fue un corto circuito, según información preliminar, lo cual habría originado el fuego.

"Es gente trabajadora. Es duro, al parecer fue un descuido por un corto circuito y por eso se perdieron muchas cosas", indicó el alcalde a Canal 8 Skynet Vision en una transmisión en vivo.

Según declaró Escobar, en el transcurso de la mañana de este mismo lunes se reunirán para discutir las nuevas medidas de prevención tras el siniestro.

Otro incendio

Los Bomberos Municipales Departamentales reportaron otro incendio estructural también la madrugada de este lunes en una vivienda, ubicada en el centro de la aldea Champollap, San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, por causas que aún se desconocen.

En el inmueble se encontraban almacenados vidrio y material de PVC, lo que favoreció la propagación del fuego.

Al lugar fueron destacadas las unidades contra incendios BD-12 de los Bomberos Municipales Departamentales de la estación número 6 de San Pedro Sacatepéquez y la unidad C-01-132 de San Marcos, que iniciaron de inmediato las labores para controlar el siniestro.

Las tareas de combate se extendieron por aproximadamente dos horas, durante las cuales se utilizaron 250 galones de agua para lograr la extinción total del incendio. Las pérdidas materiales fueron estimadas en alrededor de Q50 mil.

ESCRITO POR:

Sandy Pineda

Periodista de Prensa Libre especializada en política y temas sociales con 7 años de experiencia. Parte del programa International Women's Media Foundation (IWMF) en 2019, y del proyecto Ciclos de Actualización para Periodistas (CAP) 2023.

Lee más artículos de Sandy Pineda

