Pago del Marbete en Antigua Guatemala 2025: Cómo adquirir el Marbex, tarifas actualizadas y qué hacer ante multas 

Desde enero del 2025, quienes visitan Antigua Guatemala han notado un cambio importante en el sistema de estacionamiento: ya no hay agentes municipales ofreciendo el tradicional marbete de parqueo, ni cuidadores informales encargados de vigilar los vehículos. En la actualidad, muchos de estos cuidadores únicamente ofrecen servicios de limpieza de autos.

Sin embargo, la implementación del nuevo sistema ha provocado dudas frecuentes entre los automovilistas, especialmente entre quienes visitan la ciudad por primera vez desde que se puso en marcha: ¿dónde se paga el Marbex?, ¿qué sucede si ya estoy estacionado y aún no lo he adquirido?, ¿es posible recibir una multa antes de pagar?

Esta guía responde a esas inquietudes y ofrece información clave sobre el pago del Marbex en Antigua Guatemala durante el 2025.

¿Dónde se compra el Marbex?

La Municipalidad de Antigua Guatemala ha habilitado tres opciones para adquirir el marbete de parqueo:

Compra en línea: A través del sitio web oficial, con tarjeta de crédito o débito. Esta es la opción más recomendada por las autoridades.

Tesorería Municipal: Ubicada frente al Parque Central, permite pagar solo en efectivo.

Policía Municipal: Algunos agentes autorizados, ubicados cerca del Parque Central, también pueden cobrar el Marbex con tarjeta de crédito o débito.

La recomendación principal es adquirir el Marbex en línea antes de llegar a Antigua Guatemala, para evitar contratiempos y asegurar el uso de espacios de estacionamiento autorizados.

Tarifas del Marbex 2025

Los precios varían según el tipo de vehículo y el día de la semana:

Tipo de vehículo Lunes a viernes hasta las 13:59 Viernes desde las 14:00, fines de semana y feriados Vehículos de 1 a 7 pasajeros (particulares, alquiler, comercial) Q10 Q20 Vehículos de 8 a 15 pasajeros Q20 Q30 Motocicleta Q5 Q10 La tarifa de parqueo en Antigua Guatemala varía según el tipo de vehículo y el día: entre semana, fines de semana y feriados. Elaboración propia

Zonas de parqueo identificadas por colores

El sistema de parqueo en la ciudad está organizado por colores, los cuales indican el tipo de uso permitido:

Amarillo: Carga y descarga

Blanco: Estacionamiento para motocicletas

Gris: Estacionamiento para vehículos de cuatro ruedas

Rojo: Prohibido estacionar

Azul: Reservado para personas con discapacidad

Clasificación por colores de los estacionamientos en Antigua Guatemala. (Foto, Prensa Libre: captura de pantalla Municipalidad de Antigua)

Las autoridades de tránsito de la Antigua Guatemala también recuerdan que es importante prestar atención a los avisos temporales de no estacionar, que se colocan durante eventos especiales.

En estos casos, la Municipalidad y los organizadores colocan rótulos adicionales que pueden pasar desapercibidos si no se observa con detenimiento. No respetarlos puede derivar en una multa por parquearse en lugares no permitidos.

Tipos de Marbex disponibles

Dependiendo de la frecuencia y motivo de la visita, existen tres tipos de marbetes:

Marbex Diario: Para visitas de un solo día.

Marbex de Larga Duración: Pensado para estancias temporales por trabajo o eventos.

Marbex Anual: Con costo preferencial para residentes o trabajadores frecuentes en la ciudad.

¿Cómo funciona el Marbex?

El sistema Marbex opera de forma digital: los agentes de tránsito municipales patrullan las calles de Antigua Guatemala y escanean las placas de los vehículos estacionados.

A través de esta verificación electrónica, confirman si el pago por el parqueo fue realizado correctamente y si corresponde al tipo de vehículo y horario establecido.

Si el sistema no registra el pago correspondiente o detecta un monto incorrecto, los agentes de tránsito están autorizados a imponer una multa conforme a las disposiciones vigentes de la Municipalidad. En caso de estacionarse en un área no permitida para su tipo de vehículo o utilizar un espacio sin pagar el parqueo, la sanción es de Q500.

En Antigua Guatemala, por no pagar el parqueo o estacionarse en un lugar indebido, no se coloca cepo, pero sí se emite la remisión.

Multas PMT Antigua: ¿Qué hacer si ya está estacionado y no ha pagado el Marbex?

Si una persona se estaciona antes de pagar el marbete y teme haber sido multada, debe considerar lo siguiente:

Si encuentra una multa en su vehículo, puede acudir con el Juez de Tránsito para solicitar la revisión o anulación de esta.

Si no hay notificación visible, las autoridades tienen hasta 15 días para emitir la multa, la cual puede ser notificada hasta 120 días después, según las reformas a la Ley de Tránsito vigentes desde diciembre del 2024.

De acuerdo con la Policía Municipal de Tránsito de Antigua Guatemala, las posibles multas se reflejan en el sistema 36 horas después de haber sido registradas.

Además, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) está trabajando en conjunto con varias municipalidades, incluida Antigua Guatemala, para que los ciudadanos reciban notificaciones electrónicas de multas a través de la Agencia Virtual de la SAT, siempre que exista un convenio entre ambas instituciones.

Recomendaciones generales

Se sugiere adquirir el Marbex antes de estacionarse.

Verificar que el lugar esté claramente autorizado para parqueo.

Respetar la señalización, incluso si es temporal.

Utilizar la compra en línea del marbete para mayor comodidad y eficiencia.

El Marbex en Antigua Guatemala forma parte de un esfuerzo por ordenar el tránsito vehicular en la ciudad Colonial, que recibe miles de visitantes cada día.

Estar informado evita sanciones innecesarias y contribuye al buen funcionamiento de la ciudad.