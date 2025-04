Día de la Madre 2025: ¿qué día cae en Guatemala y qué dice la ley sobre el asueto?

El Día de la Madre es una de las celebraciones que más movimiento comercial genera en Guatemala, según propietarios de comercios y restaurantes. Pero ¿cuándo se celebra en 2025 y qué establece la legislación guatemalteca respecto al asueto? Aquí te presentamos la información actualizada.

De acuerdo con el Decreto Número 1794 del Congreso de la República de Guatemala, el Día de la Madre se celebra cada 10 de mayo. Para el 2025, esta fecha caerá en sábado, lo que genera dudas sobre si se puede trasladar el asueto.

El valor de la mujer como dadora de vida se manifiesta en los homenajes realizados a las madres guatemaltecas, reflejados en la construcción de varios monumentos en el país. Entre ellos destacan los ubicados en la Avenida Reforma, en la zona 7 y otro en la zona 3 de la Ciudad de Guatemala; también en Mazatenango y en Quetzaltenango. Según relató el historiador Aníbal Chajón, el monumento de Quetzaltenango fue enviado desde Italia.

¿Cómo surgió el Día de la Madre en Guatemala?

Aunque las primeras celebraciones en honor a las madres se remontan a civilizaciones antiguas —como la adoración de Isis en el Antiguo Egipto o los homenajes a Rea en la Antigua Grecia—, en Guatemala la conmemoración fue influenciada por la celebración estadounidense, según explicó el historiador Aníbal Chajón en una entrevista a Prensa Libre en 2017.

Fue durante el gobierno de Julio César Méndez Montenegro, en 1968, que Guatemala adoptó oficialmente esta celebración. El 1 de octubre de ese año, el Congreso de la República aprobó el Decreto Número 1794, que establece el 10 de mayo como el Día de la Madre, otorgando un asueto con goce de salario a las madres trabajadoras tanto del sector público como privado.

¿Se puede mover el asueto del Día de la Madre si cae en fin de semana?

La respuesta es no. El Día de la Madre en Guatemala no puede trasladarse a un día hábil cercano si cae en sábado o domingo. Esto se debe a que en Guatemala no existe ninguna regulación que permita trasladar los asuetos de fin de semana para el próximo día hábil.

En el país existe la Ley que Promueve el Turismo Interno, regulada por el Decreto 42-2010. Sin embargo, esta ley establece que algunos asuetos pueden moverse para fomentar el turismo interno, pero deben caer en día hábil.

Sin embargo, si en algún momento la celebración cae en día hábil, tampoco podría moverse ya que el artículo especifica que el 10 de mayo es una de las fechas exceptuadas. En consecuencia, si el Día de la Madre cae en fin de semana, las madres trabajadoras no reciben un día hábil adicional como compensación.

La Reforma a la Ley que Promueve el Turismo Interno, según Decreto 19-2018 detalla:

“Se exceptúan de la aplicación de la presente Ley los días: uno de enero, medio día del miércoles santo, jueves y viernes santo; diez de mayo, quince de septiembre, uno de noviembre, medio día del veinticuatro de diciembre, veinticinco de diciembre, medio día del treinta y uno de diciembre y el día de la festividad de la localidad”.

Por lo tanto, si el 10 de mayo de 2025 cae en sábado, únicamente las madres que laboren ese día tendrán derecho al asueto con goce de salario, conforme lo estipula la normativa.

¿En qué otros países se celebra el Día de la Madre en mayo?

La fecha de celebración varía de acuerdo con la cultura y tradiciones de cada país. Estos son algunos ejemplos de naciones que también honran a las madres en mayo:

Primer domingo de mayo: España.

Segundo domingo de mayo: Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, Perú, Puerto Rico, Uruguay, Venezuela y Colombia.

10 de mayo: Belice, El Salvador, Guatemala y México.

15 de mayo: Paraguay (coincide con el Día de la Independencia).

27 de mayo: Bolivia (en conmemoración de las Heroínas de la Coronilla).

30 de mayo: Nicaragua.

¿Qué importancia tiene el Día de la Madre en Guatemala?

La maternidad implica numerosos desafíos en la actualidad y sigue siendo un pilar fundamental en la sociedad guatemalteca. Esta importancia es reconocida no solo a nivel social, sino también legal, al otorgar un día específico para homenajear a las madres, con respaldo jurídico que data de hace más de medio siglo.

El Día de la Madre en Guatemala también impulsa la actividad comercial en sectores como la gastronomía, la floristería y el comercio en general.