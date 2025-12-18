Precio del gas baja entre Q12 y Q48 en diciembre de 2025 y marca mínimo en cinco años

El precio del gas en Guatemala baja hasta Q48. El Ministerio de Energía y Minas (MEM) reporta los valores más bajos de los últimos cinco años para cilindros de Gas Licuado de Petróleo (GLP).

El precio del gas propano se encuentra a la baja en el mercado guatemalteco, de acuerdo con el más reciente reporte de la Dirección General de Hidrocarburos. La reducción oscila entre Q12 y Q48, dependiendo de la presentación del cilindro.

Aunque durante los dos primeros meses de 2025 se reportaron incrementos, los últimos informes del MEM indican que el año cerrará con precios a la baja del gas, ubicándose entre los niveles más bajos de los últimos cinco años.

Nuevos precios del gas propano al consumidor

La reducción aplica a todas las presentaciones de Gas Licuado de Petróleo (GLP) y se refleja en los siguientes precios actuales al consumidor final:

Precio Propano en Guatemala al 17 de diciembre de 2025:

Cilindro de 25 libras: bajó Q12, para un precio de Q98

Cilindro de 35 libras: bajó Q17, para un precio de Q137

Cilindro de 100 libras: bajó Q48, para un precio de Q392

Precios reportados por el MEM a inicios de 2025

Según el informe del MEM, correspondiente a la semana del 27 de enero al 1 de febrero de 2025, los precios del gas propano en Guatemala se establecían de la siguiente manera:

Cilindro de 25 libras: Q110

Cilindro de 35 libras: Q154

Cilindro de 100 libras: Q440

Estas cifras evidencian la disminución reciente en comparación con los valores vigentes a inicios del año.

Precios de gas propano en los últimos años

Durante 2024, el precio del gas propano en Guatemala se mantuvo como uno de los más estables de los últimos años, ya que entre enero y junio no se registraron variaciones en los valores al consumidor. Fue hasta mediados de año cuando se aplicó una reducción que fijó los precios del Gas Licuado de Petróleo (GLP) en Q110 para el cilindro de 25 libras, Q154 para el de 35 libras y Q440 para el de 100 libras, montos que se sostuvieron durante varios meses.

Sin embargo, el período más barato del gas propano en el último quinquenio se registró entre abril de 2020 y enero de 2021, cuando los precios descendieron a Q99, Q168 y Q396, respectivamente, reflejando reducciones históricas.

Con las reducciones registradas en diciembre de 2025, el precio del gas propano en Guatemala se posiciona como el más bajo de los últimos años, incluso por debajo de los niveles alcanzados en 2021, según los registros oficiales del sector energético.