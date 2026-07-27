¿Qué asuetos quedan en Guatemala en el 2026?: calendario de los feriados pendientes entre agosto y diciembre

Los trabajadores de los sectores público y privado gozan de varios días de descanso durante el año, conocidos como asuetos y feriados, según la localidad. Luego de siete meses, aún quedan varios descansos oficiales en el 2026.

Tanto los asuetos nacionales como el feriado otorgado a la Ciudad de Guatemala en honor de la Virgen de la Asunción representan una oportunidad para viajar o tomarse un descanso de la rutina.

De agosto a diciembre están previstos cuatro asuetos, un feriado y dos medios días de asueto, conforme a lo establecido en el artículo 127 del Código de Trabajo. La mayoría de estas fechas no son trasladables.

El próximo descanso será el feriado del 15 de agosto, dedicado a la Virgen de la Asunción, del cual gozan los trabajadores de la Ciudad de Guatemala. Según la Ley que Promueve el Turismo Interno, los feriados de Semana Santa, el Día de la Independencia y las festividades de cada localidad están excluidos del traslado de asuetos.

Esto significa que el feriado del 15 de agosto, que este año cae sábado, se mantendrá en esa fecha. Sin embargo, quienes deban laborar tendrán derecho a recibir el pago extraordinario correspondiente por el tiempo trabajado.

En cuanto al calendario de descansos, estas son las fechas de las que podrán disfrutar los trabajadores en los próximos meses, incluida la oportunidad de descansar durante un fin de semana largo con la llegada de la Navidad:

Sábado 15 de agosto: Virgen de la Asunción (Ciudad de Guatemala)

Martes 15 de septiembre: Día de la Independencia

Martes 20 de octubre: Día de la Revolución

Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos

Jueves 24 de diciembre (mediodía en adelante): Nochebuena

Viernes 25 de diciembre: Navidad

Jueves 31 de diciembre (mediodía en adelante): Fin de año

El cierre del año y el inicio del 2027 representarán una oportunidad para disfrutar de un descanso prolongado, ya que el 1 de enero del 2027 caerá viernes.

Destinos en Guatemala

La tour operadora Andrea Pennington compartió algunos destinos que podrían ser ideales para visitar durante los próximos descansos en el departamento de Guatemala. Entre ellos figuran: