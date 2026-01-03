Nicolás Maduro llegará este sábado a Estados Unidos; el lunes enfrenta cargos ante tribunal de Manhattan

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llegará este sábado a Nueva York, donde será trasladado al Metropolitan Detention Center (MDC), una prisión federal ubicada en Brooklyn, de acuerdo con información de la cadena estadounidense CNN, que cita fuentes propias.

Según ese medio, Maduro comparecerá el próximo lunes ante un tribunal del Distrito Sur de Nueva York (SDNY), con sede en Manhattan, en el marco de un proceso judicial abierto en su contra desde 2020.

Ese año, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó una acusación formal contra el mandatario. El pasado sábado se hizo pública una imputación sustitutiva en el mismo tribunal, que reitera cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas automáticas.

De acuerdo con The New York Times, Maduro y su esposa deberán comparecer ante un juez del SDNY. El diario señala que el dirigente sería trasladado desde el aeropuerto Stewart International, ubicado a unos 115 kilómetros al norte de Nueva York, hasta el tribunal federal del Bajo Manhattan. El medio añadió que aún no está claro si los imputados cuentan con abogados defensores y que se prevé un operativo de seguridad estricto durante el traslado.

Por su parte, la cadena NBC indicó que Maduro viaja en un avión procedente del Caribe con destino a un aeropuerto del área de Nueva York y que posteriormente sería trasladado en helicóptero a la ciudad, donde permanecerá bajo custodia hasta la audiencia judicial.

La acusación original, basada en una investigación de la DEA, señalaba a Maduro como presunto líder del Cartel de los Soles, una red vinculada a altos mandos militares venezolanos, acusada de traficar cocaína y de emplearla como un arma contra Estados Unidos.

La imputación actual amplía la descripción de las presuntas actividades ilícitas e incorpora nuevos imputados, entre ellos Cilia Flores y uno de los hijos del mandatario, con penas que podrían derivar en largas condenas de prisión.