¿Recibirán a Dinamarca y Groenlandia en la Casa Blanca? La reunión organizada por Trump y Rubio

Las ministras de Exteriores de Dinamarca y Groenlandia serán recibidas el próximo miércoles 14 de enero en la Casa Blanca por el vicepresidente estadounidense, J. D. Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, en una reunión clave sobre el futuro de la enorme isla y territorio danés autónomo entre los océanos Atlántico Norte y Ártico.

Esto se debe a que, durante los primeros días del 2026, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha aumentado la presión sobre Groenlandia, asegurando que tomará el control de esta inmensa isla rica en recursos mineros “de una forma u otra”, con el objetivo de evitar que Rusia y China se conviertan en potencias en el Ártico.

Sin embargo, antes del encuentro en la residencia oficial y lugar de trabajo del presidente estadounidense, el primer ministro de Groenlandia advirtió que, si tuvieran que elegir, los groenlandeses preferirían seguir del lado de Dinamarca antes que pasar a formar parte de Estados Unidos, como Guam, Puerto Rico y las Islas Marianas del Norte.

“Nos enfrentamos a una crisis geopolítica, y si tenemos que elegir entre EE. UU. y Dinamarca, elegimos a Dinamarca. Groenlandia no quiere ser propiedad de Estados Unidos. Groenlandia no quiere ser gobernada por Estados Unidos. Groenlandia no quiere formar parte de Estados Unidos”, declaró el primer ministro Jens-Frederik Nielsen.

¿Malentendidos entre EE. UU. y Groenlandia?

Por su parte, la jefa de la diplomacia en Groenlandia, Vivian Motzfeldt, señaló que no había sido sencillo resistir lo que describió como una presión totalmente inaceptable por parte de su aliado cercano: “Hay muchas indicaciones de que lo más difícil está por venir”, añadió, antes de aceptar la invitación de Rubio a la Casa Blanca.

No obstante, fue el canciller danés, Lars Løkke Rasmussen, quien mencionó que el vicepresidente estadounidense, James David Vance, también quería participar en esta reunión: “Él será el anfitrión”, agregó, considerando que el republicano visitó la base aérea de Estados Unidos en Pituffik, al noroeste de Groenlandia, a comienzos de 2025.

Fue en esa visita a la aldea groenlandesa cuando el vicepresidente J. D. Vance arremetió contra lo que consideraba la débil implicación danesa en Groenlandia y en toda la seguridad ártica, calificando a Dinamarca de “un pésimo aliado”, lo que desató la indignación de Copenhague y de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Por lo tanto, la OTAN anunció su intención de cooperar para reforzar la defensa de este vasto territorio, con el objetivo de disuadir al presidente Donald Trump, quien ha intensificado drásticamente sus esfuerzos por adquirir o anexar Groenlandia, lo que ha generado una crisis diplomática con Dinamarca y tensiones en la Unión Europea.

Tensión con la OTAN

“EE. UU. debería, por el contrario, agradecer a Dinamarca, que a lo largo de los años ha sido un aliado muy leal”, afirmó el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, cuyo país es el miembro más reciente de la OTAN y quien considera que Groenlandia, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, siempre ha estado a disposición de Estados Unidos.

Por su parte, Dinamarca y Groenlandia esperan que la reunión con Rubio y Vance en la Casa Blanca sirva para disipar “malentendidos” sobre la defensa y la presencia de China en la región, entre otras cuestiones, ya que el gobierno danés recordó recientemente haber invertido US$14 mil millones para reforzar su presencia militar en el Ártico.