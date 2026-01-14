Cuáles son los temas que abordará una delegación de congresistas y senadores de EE. UU. en su visita a Guatemala

Una delegación de senadores y congresistas de Estados Unidos arribará a Guatemala el próximo sábado 17 de enero, con el objetivo de recabar información sobre gobernabilidad, energía, migración y seguridad.

La misión tiene previsto sostener reuniones con representantes de los sectores público y privado para conocer de primera mano el avance de distintos procesos programados para este año, así como temas específicos como gobernabilidad, migración, seguridad y geopolítica internacional, especialmente en lo relativo a la posición de China.

En el tema de gobernabilidad, se abordará el proceso de elección de segundo grado previsto para el 2026.

La delegación está conformada por los senadores: John Moolenaar y Michael Lee, y los congresistas Ed Case, Ben Cline, Lou Correa, Carlos Giménez, Tracey Mann, Dan Newhouse, Zach Nunn y Gary Palmer. Los participantes representan a los partidos Republicano y Demócrata.

No se descarta una posible reunión con el presidente Bernardo Arévalo de León, con la participación del embajador de EE. UU., Tobin Bradley.

Esta semana también se encuentra en Guatemala una misión del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (Usace). La próxima semana llegarán delegados de la Guardia Costera de EE. UU. (USCG, por sus siglas en inglés) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

Renovación institucional en el 2026

Durante este año deberán renovarse las autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE), la Corte de Constitucionalidad (CC), la Fiscalía General del Ministerio Público (MP) y la Contraloría General de Cuentas (CGC).

Además, se designará al presidente del Banco de Guatemala (Banguat) y al superintendente de Bancos (SIB).

Desde el 2014 no coincidían procesos de elección de segundo grado. En aquella ocasión, fueron renovadas las autoridades del TSE, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y las Cortes de Apelaciones.

Según analistas, el principal reto del 2026 será concretar un proceso de elección objetivo y transparente, en medio de los intereses políticos propios de un año preelectoral.

La responsabilidad de las elecciones de segundo grado recae en distintas instancias. Participan los magistrados de la CSJ y los 160 diputados del Congreso de la República.

El presidente Arévalo de León también tiene voz en estas decisiones.

Todas las instituciones y funcionarios con poder de decisión están altamente cuestionados, y su nivel de credibilidad no es el ideal para enfrentar estos comicios, considerados por diversas fuentes como más relevantes que los presidenciales.