Detienen a la inmigrante Jeanette Vizguerra, símbolo de la lucha contra las políticas de Trump

Durante el primer mandato presidencial de Donald Trump, del 2017 al 2021, la inmigrante indocumentada Jeanette Vizguerra, quien había llegado a los Estados Unidos desde la Ciudad de México, se convirtió en un símbolo de la resistencia migrante cuando permaneció en iglesias durante más de tres años para evitar la deportación.

Ante esta situación, en el 2018 su lucha fue reconocida por la revista estadounidense Time, que la incluyó en su lista de las 100 personas más influyentes del mundo, debido a que se volvió un emblema “de los temores y la agitación que se ha extendido bajo la ofensiva inmigratoria” del nuevo gobierno del mandatario republicano.

Ahora, siete años después de su reconocimiento a nivel internacional, la migrante indocumentada de 53 años fue arrestada el martes 18 de marzo por agentes federales del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), de acuerdo con la información compartida por su familia y por otros activistas pro inmigrantes.

Jordan García, el presidente del Comité de Servicio de los Amigos Estadounidenses, una organización que defiende los derechos de los inmigrantes en los Estados Unidos, le dijo a los medios norteamericanos que Jeanette Vizguerra estaba trabajando en la ciudad de Denver, Colorado, cuando los agentes de inmigración la detuvieron.

Conforme a lo expuesto por Jordan García al relatar los detalles de la detención de Jeanette Vizguerra, el defensor de los derechos de los migrantes en Estados Unidos afirmó que uno de los agentes le dijo a la mexicana: “Por fin te tenemos”, debido a que su historia se había hecho conocida desde la primera administración de Trump.

La inmigrante indocumentada y activista mexicana atrajo la atención de la población estadounidense en diciembre del 2017, cuando decidió trasladarse con sus tres hijos al sótano de una iglesia ubicada en Colorado, con la esperanza de que el santuario lograra protegerla de los planes de deportación del mandatario republicano.

Lea más: El guatemalteco acusado en Nueva York de haber matado a su hija porque “pensaba que no era suya”

Posteriormente, en noviembre del 2022, el gobierno del expresidente Joe Biden le concedió una suspensión de un año a la deportación de Vizguerra. Sin embargo, sus amigos y familiares revelaron que la nacida en México era consciente del peligro que corría si Donald Trump regresaba al poder en las elecciones presidenciales del 2024.

Tras pasar casi una década evadiendo a las autoridades estadounidenses, la detención de Vizguerra ya provocó la reacción de políticos demócratas en Colorado, fieles partidarios de los derechos de los inmigrantes, quienes acusaron al gobierno de Trump de “intentar silenciar a quienes critican sus medidas represivas contra la migración”.

Jeanette Vizguerra is a mom of American citizens, a Target employee, a nonprofit leader and an immigration reform advocate with no violent criminal history. Her detainment is not about safety. This is Putin-style persecution of political dissidents. pic.twitter.com/K0L1saxPOf

El alcalde de Denver, Mike Johnston, catalogó públicamente la detención de Jeanette Vizguerra como una “persecución de opositores políticos al estilo de Vladimir Putin”, en referencia al presidente de Rusia, debido a que habían capturado a una madre de clase trabajadora que dedicó su vida a ayudar a otros inmigrantes indocumentados.

Por su parte, el senador demócrata por Colorado, Michael Bennet, dijo que la activista mexicana era un “pilar de su comunidad” y le pidió a los funcionarios del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas que la liberaran, ya que la estaban “atacando y castigando injustamente”. Sin embargo, la agencia no hizo comentarios sobre el caso.

One of the most prominent immigrant rights activists in Colorado, Jeanette Vizguerra, was arrested by ICE agents this week and is currently jailed in a private prison facing deportation. Vizguerra has lived in the U.S. for more than 30 years. pic.twitter.com/O6jIOwo7nv