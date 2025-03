¿Qué gana Nayib Bukele aceptando a los deportados de Donald Trump en El Salvador?

Durante la noche del pasado domingo 16 de marzo, 238 presuntos miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua y 23 supuestos mareros de la banda criminal centroamericana Mara Salvatrucha (MS-13) fueron recibidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo, mejor conocido como CECOT, ubicado en El Salvador.

Sometidos por los agentes de seguridad, esposados de las manos y encadenados de los pies, así descendieron cada uno de los criminales deportados por los Estados Unidos y enviados a la megacárcel del presidente salvadoreño Nayib Bukele, quien la considera “un símbolo de la lucha contra las pandillas” a nivel internacional.

Hasta el momento, no se han hecho públicas las identidades de los deportados ni se han mostrado pruebas de su vinculación con las pandillas criminales. Sin embargo, el mandatario republicano Donald Trump asegura que esas personas son “los monstruos enviados a Norteamérica por el corrupto Joe Biden y los demócratas de izquierda”.

Ante esta situación, el presidente de Estados Unidos agradeció a Bukele “por comprender esta horrible situación a la que llegaron por la incompetencia demócrata”. No obstante, la decisión del mandatario salvadoreño de recibir a los deportados de Trump generó controversia a nivel internacional y muchos se preguntan: ¿por qué lo hizo?

Tal como mencionó el presidente salvadoreño, “Estados Unidos pagará una tarifa para que El Salvador mantenga a los criminales”, por lo que el país centroamericano recibirá un beneficio económico por aceptar a los deportados y Bukele espera que esos fondos ayuden a que el sistema penitenciario salvadoreño se vuelva autosostenible.

“Es un acuerdo sin precedentes, quizás el más extraordinario del mundo”, mencionó el secretario de Estado, Marco Rubio, quien acordó pagar US$20 mil (Q154 mil) por cada preso proveniente de Estados Unidos al año, lo que sumaría aproximadamente US$6 millones (Q46 millones) por todos los deportados que llegaron a El Salvador.

Por apoyar al presidente Donald Trump en su batalla contra la inmigración irregular y las pandillas criminales, Nayib Bukele se ha convertido en “un modelo a nivel regional” para el mandatario republicano, según el secretario Marco Rubio, quien también considera al salvadoreño “el líder más fuerte en seguridad de toda nuestra región”.

“El presidente Nayib Bukele es un gran amigo de Estados Unidos”, agregó Rubio, por lo que se especula que habrá poca o nula oposición al modelo del salvadoreño desde la nación norteamericana, a diferencia de años anteriores, cuando Joe Biden se pronunció contra las violaciones a los derechos humanos y a la democracia en El Salvador.

Desde el inicio de su primer mandato, el presidente Bukele ha considerado que uno de los aspectos más importantes es combatir a las pandillas criminales de El Salvador, especialmente a la Mara Salvatrucha (MS-13), debido a que “las atrocidades que cometió esa banda criminal deben ser judicializadas; debe haber justicia para las víctimas”.

No obstante, de acuerdo con el portal de noticias BBC Mundo, las deportaciones podrían silenciar a los líderes de la MS-13, quienes podrían testificar sobre los supuestos acuerdos de la pandilla criminal con el gobierno de Nayib Bukele, a pesar de que el mandatario salvadoreño siempre ha negado la existencia de dichas negociaciones.

El medio de comunicación británico hace referencia a lo sucedido en abril de 2022, cuando El Salvador sufrió 77 asesinatos en menos de 48 horas y según las investigaciones de la Fiscalía estadounidense, “la ola de homicidios fue producto de la ruptura de un supuesto pacto entre el gobierno de Bukele y la Mara Salvatrucha”.

Today, the first 238 members of the Venezuelan criminal organization, Tren de Aragua, arrived in our country. They were immediately transferred to CECOT, the Terrorism Confinement Center, for a period of one year (renewable).



The United States will pay a very low fee for them,… pic.twitter.com/tfsi8cgpD6