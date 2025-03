Incendio en Heathrow: incidente en el aeropuerto con más tráfico de Europa afecta a miles de viajeros

El aeropuerto londinense de Heathrow fue la terminal aérea con más tránsito en todo el continente europeo durante el 2024, al recibir más de 84 millones de pasajeros en el año calendario. Por ello, su repentino cierre de este viernes 21 de marzo provocó una alteración de “muy grandes dimensiones” en el tráfico aéreo a escala internacional.

De acuerdo con las autoridades del aeropuerto en la capital inglesa, un incendio en una subestación eléctrica que abastece al centro de viajes ocasionó la cancelación de al menos 1 mil 350 vuelos alrededor del mundo con origen o destino en Heathrow, afectando a miles de personas que no podrán llegar a su destino en las próximas 24 horas.

La agencia de noticias EFE consideró probable que el impacto del siniestro se prolongue por varios días, tomando en cuenta que los pasajeros de este viernes deberán reprogramar sus viajes y las aerolíneas tendrán que trabajar contrarreloj para que sus aviones y tripulación lleguen a los destinos correctos, conforme a la agenda establecida.

El Departamento de Policía en Londres desconoce la causa del incendio, pero hasta el momento no ha encontrado evidencia de que haya sido causado por un ataque terrorista: "No se reportan heridos y los residentes del sector indicaron haber escuchado una gran explosión alrededor de las 2.55 horas, lo que generó un corte de energía".

Más de 120 vuelos se encontraban en el aire al momento del cierre en Heathrow, por lo que la mayoría fueron desviados a la terminal aérea de Gatwick, en las afueras de Londres, mientras que otros fueron enviados al aeropuerto Charles de Gaulle en París y al aeropuerto de Shannon, en Irlanda, según los servicios de seguimiento.

“Era un vuelo nocturno y ya había tenido el día completo, así que ni siquiera sé cuánto tiempo llevo despierto. Por suerte, pude contactar a mi esposa y ella me reservó un billete de tren para volver a Londres, pero sé que va a ser un día increíblemente largo”, declaró el piloto Lawrence Hayes a un medio local tras aterrizar en Escocia.

Ante esta situación, la Policía Metropolitana de Londres anunció que la unidad antiterrorista del departamento en la capital británica se encargará de investigar el incendio en la estación de energía eléctrica que provocó el cierre del aeropuerto en Heathrow, debido a que “existen dudas, dado el impacto internacional que generó este incidente”.

“Ahora estamos trabajando con el Cuerpo de Bomberos de Londres para determinar la causa del incendio, que continúa bajo investigación. Aunque actualmente no hay indicios de un acto criminal, mantenemos una posición abierta a cualquier posibilidad”, afirmó la policía londinense a través de un comunicado en sus redes sociales.

Posteriormente, el ministro de Energía del Reino Unido, Ed Miliband, mencionó que no había ninguna sugerencia de que se tratara de una acción criminal, por lo que sería una “circunstancia extraordinaria” y las compañías no están obligadas a indemnizar a los pasajeros afectados, aunque sí deben brindarles atención en los alojamientos.

“Esto tendrá un impacto significativo en las operaciones del aeropuerto y en todos sus clientes. Puedo asegurar que estamos trabajando lo más rápidamente posible para informarles sobre las opciones de viaje para las próximas 24 horas y más allá”, agregó Miliband, quien advirtió que habrá alteraciones significativas en los próximos días.

So I read all over Russian news that a giant fire in substation near the Heathrow airport in the UK left the airport closed and thousands of people without power.

Russian telegram news sure do have a lot of footage of it, they're fast, even though it's night there, weird.... pic.twitter.com/UQMt9DYoEn