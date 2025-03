Bloqueos en Guatemala: Q1 mil 200 millones de pérdidas en dos días impactan en varios sectores productivos

La organización refiere que es una estimación sumamente conservadora, de alrededor de un 30% de la economía diaria del país, y que el daño podría ser aún mayor.

Por segundo día consecutivo, la movilización de personas y las actividades productivas fueron afectadas por bloqueos en más de 30 puntos del país, debido a inconformidades hacia la próxima vigencia de un seguro obligatorio para vehículos.

El impacto para la economía nacional, en función del producto interno bruto (PIB), se calcula en Q600 millones por cada día de bloqueo, según un análisis de la Cámara de Comercio de Guatemala (CCG), sus gremiales y filiales. Además, informaron que unos cinco mil contenedores afrontan problemas porque se quedaron varados en medio de las protestas ciudadanas.

La Cámara señala que es una estimación sumamente conservadora, de alrededor de un 30% de la economía diaria del país, pero que el daño podría ser aún mayor.

La entidad señala que los bloqueos efectuados entre el martes y ayer afectan mayormente al sector de comercio y servicios como supermercados, almacenes de venta al detalle, centros comerciales, restaurantes y entretenimiento, además de eventos sociales y empresariales.

En esos dos días, dichos negocios percibieron una baja significativa en ventas, por más del 80%, se añadió.

También se vieron afectadas las actividades de logística y transporte. En este caso, el impacto es significativo, al haber sido interrumpido el paso desde y hacia los puertos del país, lo que también impidió el abasto de bienes y alimentos de la provincia hacia las centrales de mayoreo y los mercados cantonales y municipales, explicó la CCG.

Actividad industrial

Raúl Bouscayrol, presidente de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), expuso que la interrupción de las actividades y de la jornada laboral repercute en el sistema productivo.

Explicó que, según un cálculo de la firma CA-BI Analytics, la hora productiva del país tiene un valor de Q130 millones; es decir, hay Q130 millones de pérdidas en ventas por hora en todas las actividades productivas del país. De esto, la industria representa un 20%, lo cual significa que, en un día de bloqueos, se afrontan más de Q200 millones de pérdidas en la cadena productiva.

“En otras palabras, en una hora de bloqueos se pierde lo equivalente a un aproximado de 34 mil salarios mínimos”, dijo el representante industrial.

En ese sentido, Héctor Fajardo, directivo de la Cámara de Transportistas Centroamericanos (Catransca), enfatizó que cualquier bloqueo como los que desde ayer están interrumpiendo los accesos terrestres para el paso del transporte pesado afecta.

“Esto tiene una elevación en el costo para el transporte y afecta el cumplimiento de entrega de los transportistas y los empresarios que contratan los servicios para la movilidad de las mercancías, lo que está afectando la economía nacional y a las personas que necesitan desplazarse. Es una afectación al transporte como a las personas que tienen que trasladarse”, puntualizó.

Varados

La Cámara de Comercio indicó que la cadena de suministros, envío y recepción de mercadería contabilizó en las últimas horas más de cinco mil contenedores afectados en todas las rutas del país, en especial en el eje del Pacífico-Atlántico, que es por donde transita la mayoría de la carga en contenedores, graneles líquidos y sólidos, así como materias primas para la producción y la industria.

En las condiciones actuales, es difícil efectuar planes alternativos, teniendo en cuenta que los bloqueos se están registrando en muchos puntos del país, lo cual no permite la fluidez del transporte.

Dados los movimientos en las últimas 24 horas, los sectores reportan una interrupción en las cadenas de abastecimiento, distribución y consumo.

“Toda la cadena de suministros se vio afectada, tanto de producción como de distribución. Hay que considerar que las fábricas tienen un flujo constante de producción que no puede ser interrumpido. Cierta maquinaria, como los hornos y demás equipo industrial, no pueden ser apagados, y cualquier afectación a la cadena tiene consecuencias”, advirtió Bouscayrol.

Por esa razón, indicó, los impactos no solo se presentan en el período de los bloqueos, sino que tienen efectos de mediano y largo plazos.

Cientos de unidades de transporte de carga quedaron varados por varias horas en los bloqueos del 18 y 19 de marzo. (Foto, Prensa Libre: Juan Diego González).

“Las ventas que se perdieron no se logran recuperar, y esto tiene una afectación económica que trasciende los días de bloqueos. Es importante considerar que estas pérdidas económicas, sumado a los sobrecostos logísticos que ya están pagando las empresas por la falta de mantenimiento e inversión en infraestructura, terminarán incrementando los costos de los productos de la canasta básica para todos los guatemaltecos. Es por ello que reiteramos que los bloqueos no son la vía para expresar inconformidades, ya que terminan afectando a todos los guatemaltecos”, reiteró el presidente de la CIG.

El representante de Catransca comentó que el sector de transporte de mercancías juega un papel importante en la movilidad, en el cumplimiento logístico y el traslado de los bienes y personas, que no se están llevando plenamente a cabo por la interrupción de las vías.

“Estamos siendo afectados como área de población importante del país, que es el área metropolitana, y hay reportes fuera de la capital de que también hay interrupción”, precisó.

Incumplimientos

Luis Mazariegos, directivo de la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas (CGAB), compartió el impacto recibido por ese sector. Mencionó que a los agremiados les fue imposible recibir materia prima proveniente de las costas sur y norte del país, lo que resultó en retrasos en las entregas, que se concretaron hasta la madrugada de ayer.

La distribución de alimentos a tiendas, mercados y supermercados no se pudo completar, lo cual ocasionó falta de abastecimiento en algunos lugares y se intentará hacerlo hoy, agregó el directivo.

Comentó que los pilotos y personal de ruteo retornaron a las bodegas después de las 22 horas del martes recién pasado, o por la madrugada de ayer, después de largas jornadas por haberse quedado retenidos en los bloqueos.

Mazariegos indicó que 30% de las rutas de distribución de alimentos estuvieron afectadas en el departamento de Guatemala, el suroccidente y la región norte del país. Algunos mercados, como el de Chimaltenango, cerraron los locales ayer, por temor a disturbios.

También dijo que un 25% del personal no ha podido presentarse a trabajar y otro 12% llegó con retraso a las plantas de producción y bodegas de distribución en el departamento de Guatemala, así como un porcentaje menor en la provincia.

A todo lo anterior se suman pérdidas para el sector por gastos en combustible, transporte y pago de sueldos no productivos, en adición a ventas no efectuadas, que ya no se recuperan, enfatizó Mazariegos.

Restaurantes

Datos preliminares del sector de restaurantes refieren considerables pérdidas por los bloqueos de esta semana, con baja o nula afluencia de comensales, así como afectación en el servicio a domicilio.

En promedio, cada restaurante puede llegar a perder entre Q20 mil y Q25 mil diarios en ventas, aunque todavía no se cuenta con cifras generales del impacto total, según la Gremial de Restaurantes de Guatemala, adscrita a la Cámara de Comercio de Guatemala.

Abraham Az, presidente de la Gremial de Restaurantes de Guatemala (Grega GT), indicó que en la capital existen miles de restaurantes, cuyos agremiados han reportado pérdidas considerables, por lo que estas, al tomar en cuenta a todo el sector, serán mayores.

Respecto del impacto monetario registrado el martes, a causa de los bloqueos, solo en la franja de la tarde-noche los restaurantes agremiados ya reportaban pérdidas que superan los Q2 millones, en especial por la cancelación de reservaciones y eventos, además de la drástica reducción en la afluencia de clientes.

Si la situación persiste, el impacto seguirá aumentando de manera alarmante, con pérdidas millonarias cada día, advirtió.

Debido a la baja afluencia a los centros comerciales derivado de los bloqueos del 18 y 19 de marzo, los restaurantes ubicados en esos recintos también tuvieron afectación. (Foto, Prensa Libre: cortesía GregaGt).

Los reportes de los agremiados reflejan un panorama preocupante, ya que en distintas localidades varios clientes se encuentran varados y temen perder sus vuelos, debido a la falta de movilidad. Además, eventos programados en los departamentos han sido cancelados porque muchas personas no han podido viajar desde ayer.

Según el directivo, en los centros comerciales la afluencia de clientes ayer fue mínima, lo que agrava más la crisis, ya que, según cálculos, en la franja horaria de la mañana las pérdidas por comercio —incluyendo desayunos y eventos— oscilaban entre Q40 mil y Q50 mil por establecimiento, impacto económico que se puede proyectar a lo largo del día.

Agexport, comercio exterior en riesgo

Según datos de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), se ha puesto en riesgo la exportación de mercadería por Q458 millones, que incluyen los diferentes puertos, aeropuertos y aduanas terrestres.

El monto de impacto diario es de Q299 millones, y por los dos días llega a los Q458 millones mencionados.

De estos, Q180 millones podrían verse afectados en puerto Santo Tomás, Q86 millones en Puerto Quetzal, incluyendo APM; Q84 millones en las aduanas terrestres, Q82 millones en Puerto Barrios y Q26 millones en Combex-Im.

En tanto, en este plazo se ha puesto en riesgo la importación de productos y materias por Q1 mil 454 millones en dos días, lo cual incluye, principalmente, Puerto Quetzal (y APM), con Q604 millones, y las aduanas terrestres, por Q352 millones.

Eventos y turismo

Los sectores de turismo, hotelería, congresos y convenciones, y eventos han registrado cancelaciones de viajes a varios destinos, suspensión reservas, eventos o contrataciones.

En el segmento de eventos las pérdidas en martes 18 y miércoles 19 de marzo, han sido alrededor de Q60 millones (Q30 millones diarios), y el monto puede aumentar ya que, aunque se liberen las rutas bloqueadas, hay incertidumbre y aplazamiento de eventos.

Juan Leal, presidente de la Gremialde Profesionales de Eventos de Guatemala adscrita a la Cámara de Comercio de Guatemala (CCG) dijo que las pérdidas se estiman en Q30 millones diarios, ya que se cancelaron alrededor de mil eventos de los cuales el 70% fueron corporativos y el 30% restante eran de eventos sociales.

Dentro de los servicios que ofrecen, catering ha sido el rubro más afectado, aunque también el sector de audio visuales y mobiliario ya que a algunos les han cancelado la contratación en el momento y tuvieron que retirarse y otros no llegaron al destino.

Las cancelaciones que menciona son para esta semana y la siguiente, aparte a los que se les reprogramó la fecha de evento. “Estos aspectos también afectan ya que no se sabe a ciencia cierta si el evento se llevará a cabo o no. Estos dos días se han cancelado alrededor de mil eventos”, dijo Leal.

Impacto en el turismo

En el caso de viajes y turismo, Rolando Schweikert, presidente de la Cámara de Turismo de Guatemala (Camtur), explicó que el efecto es grande porque se está en temporada alta de turismo internacional, y en estas fechas de antesala a la Semana Santa, vienen diversos grupos organizados con que tienen una estancia de 7 o más días en el país y están conformados por entre 10 hasta 40 personas.

Pronunciamiento de la Cámara de Turismo de Guatemala. pic.twitter.com/lmwUSMahtq — CAMTUR - Cámara de Turismo de Guatemala (@CAMTUR1) March 19, 2025

El gasto diario promedio de un turista en estos grupos es de alrededor de US$70 a US$100, por lo que al no viajar al país se pierden esos ingresos o de no poder llegar a los destinos turísticos previstos, esas comunidades dejan de recibir la derrama económica, se añadió.

Los turistas internacionales, y principalmente los grupos usan tanto servicios formales como informales, establecimientos de hospedaje, tiendas, restaurantes, operadores de turismo, transporte, dijo el directivo.

Muchas personas quedaron varadas en las carreteras o los bloqueos, unos estuvieron casi seis horas el martes, “con eso se llevan mala imagen y experiencia en el país y la recomendación de boca en boca para el turismo es muy importante”, se agregó.

Venía un grupo del área del Atlántico que ya solo le dio tiempo de llegar al hotel por su equipaje para ir directo al aeropuerto y ya no pudieron hacer su tour por la ciudad, otros tenían que viajar al Lago de Atitlan este miércoles y prefirieron quedarse en la ciudad. Esos son ingresos que dejaron de recibir en Chichicastenango, Panajachel o Atitlán, explicó.

Tanto Camtur, como por aparte el Buró de Convenciones emitieron comunicados por medio de los cuales rechazaron los bloqueos que afectaron la libre locomoción e hicieron un llamado a priorizar el diálogo.

Congresos y convenciones

En el caso del Buró de Convenciones, aunque no poseía un monto de pérdidas, realizó un sondeo con los socios, que reportaron el impacto:

Alrededor del 40% de los negocios del sector han experimentado cancelaciones o afectaciones.

El 11% de los encuestados han reportado pérdidas moderadas debido a cancelaciones de eventos o servicios.

El 14% ha experimentado un impacto significativo, con pérdidas que afectan de manera importante sus ingresos.

El 6% ha enfrentado pérdidas muy altas, debido a la cancelación de grandes contratos o eventos significativos.

Aunque el resto no respondió, esto podría reflejar incertidumbre respecto a la situación financiera actual o la sensibilidad de los datos, se agregó.

Respecto a las cancelaciones de eventos, reservas u otros servicios, respondieron que:

El 29% de los encuestados indicó que hay disposición de reprogramar los eventos, lo que da una esperanza de que las condiciones mejoren en el futuro cercano.

El 8% afirmó que no reprogramarán los eventos, reflejando una postura firme de no continuar con esos compromisos bajo las condiciones actuales.

El 63% restante no respondió, lo que puede indicar que aún están evaluando la situación con los clientes o desconocen si podrán reprogramar.

Y, en posibles impactos en eventos futuros:

Se indicó que se considera limitado, aunque algunas empresas ya están evaluando posibles consecuencias: