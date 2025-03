Destacado economista advierte que el ganador de los aranceles es Tesla

El jueves 27 de marzo, el destacado economista estadounidense, Arthur Laffer, advirtió que los aranceles de importación del 25% recientemente anunciados por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, "aumentarán los precios de los vehículos extranjeros en miles de dólares", afectando a la población.

De acuerdo con Laffer, los aranceles del 25% a las importaciones de automóviles podrían agregar un aproximado de US$4 mil (Q30 mil) al costo de un vehículo proveniente de Alemania, Japón y Corea del Sur. Aunque también podría afectar a los automóviles ensamblados en los Estados Unidos que utilizan piezas fabricadas en el extranjero.

"Estos impuestos propuestos por Trump podrían llegar a debilitar la capacidad de los fabricantes de automóviles estadounidenses que también dependen en cierta medida de las importaciones extranjeras. Sin embargo, una empresa que probablemente obtendrá mejores resultados que las otras es Tesla", agregó el economista norteamericano.

Tesla es una empresa estadounidense con sede en Austin, Texas, que diseña, fabrica y vende automóviles eléctricos. Además, desde su fundación en agosto del 2004, la compañía es liderada y dirigida por el asesor cercano a la administración Trump, el magnate sudafricano Elon Musk, quien se ha involucrado en la política.

Desde que el presidente Donald Trump volvió al poder de la Casa Blanca, las ganancias de Tesla están siendo negativamente impactadas debido al apoyo de Elon Musk al mandatario republicano, por lo que las ventas se han desplomado mundialmente, sobre todo en países como Francia, Alemania, Suecia, Noruega, España y Países Bajos.

Ante esta situación, la última medida del magnate neoyorquino, que entrará en vigor el próximo miércoles 2 de abril, se ha vuelto parte de una guerra comercial mucho más amplia: "Lo que vamos a hacer es un arancel del 25% a los automóviles que no se fabrican en Estados Unidos. Si se fabrican aquí, no habrá ningún arancel en absoluto".

Lea más: Agentes de ICE capturan a estudiante musulmana por escribir un artículo relacionado con Palestina

"El claro ganador con estos aranceles es Tesla, debido a que todos los automóviles que venden son fabricados en Texas y California. Práctiamente son inmunes a los efectos de estos impuestos", agregó el economista Arthur Laffer. A pesar de eso, Elon Musk indicó que la verdadera situación no era como todos se la estaban imaginando.

"Es importante señalar que Tesla no está ilesa aquí. El impacto arancelario en Tesla seguirá siendo significativo", escribió Musk es su cuenta de X. Independientemente, según Laffer, "Tesla será el menos afectado entre los fabricantes de automóviles estadounidenses", por lo que que se espera que la empresa pueda recuperar las últimas pérdidas.

"Los aranceles son buenas noticias para Tesla, cuyas ventas se han visto afectadas en los últimos meses en medio de la ira de los consumidores por el papel de Musk al ayudar a Trump a desmantelar agencias gubernamentales. Eso los ha llevado al vandalismo dirigido a los vehículos", indicó el analista de la industria automotriz, Daniel Ives.

Se espera que las ventas del primer trimestre de Tesla en Estados Unidos bajen un 15% con respecto a los últimos tres meses del 2024, según un informe publicado por la cadena "Cox Automotive", la cual también mostró que Tesla ha estado perdiendo participación de mercado frente a sus competidores de vehículos eléctricos desde el 2023.

"Las ventas de Tesla han caído más drásticamente en Europa, cayendo en febrero un enorme 76% en Alemania, más del 50% en Francia, Italia y Portugal, y casi la misma cantidad en Noruega y Dinamarca", añadió la Asociación Europea de Automóviles, indicando que la caída se produjo cuando las ventas de vehículos eléctricos aumentaron.

BREAKING: Paul Kim (36) is charged with 15 counts for firebombing and firing at a Tesla dealership in Las Vegas.



Kim is a pro-Palestine communist. pic.twitter.com/euxuTE9Tpn