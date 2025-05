El Real ID ya es obligatorio para viajar en los Estados Unidos: Esto es lo que debe saber

A partir de este miércoles 7 de mayo, luego de varios años de postergar la normativa, todos los pasajeros en los Estados Unidos deben utilizar obligatoriamente la identificación Real ID para poder viajar en avión dentro de la nación norteamericana, de acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

Sin embargo, además de funcionar para abordar cualquier vuelo nacional en el país de las barras y las estrellas, estas tarjetas de identidad también pueden utilizarse para ingresar a las instalaciones federales seguras dentro de la nación, debido a que cumplen con todas las normas impuestas por el Gobierno federal de los Estados Unidos.

Según la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés), todas las identificaciones Real ID están marcadas con una estrella en la esquina superior derecha, independientemente del estado, ya que esto las diferencia de otras identificaciones y licencias de conducir que no cumplen con estas normativas federales.

“Las licencias de conducir y las identificaciones emitidas por cualquier estado que no sean Real ID ya no serán aceptadas como formas válidas de identificación en los aeropuertos del país. Si los pasajeros se presentan a partir de este miércoles 7 de mayo sin este documento obligatorio, enfrentarán revisiones adicionales”, explicó la TSA.

De acuerdo con la Administración de Seguridad en el Transporte, este miércoles 7 de mayo no es la fecha límite para poder obtener una identificación Real ID, sino la fecha en la que entra en vigor el nuevo requisito para volar en avión dentro de los Estados Unidos; por lo tanto, aún se puede adquirir este documento en los días posteriores.

El Departamento de Seguridad Nacional anunció que los pasajeros sin una identificación Real ID no serán rechazados en los aeropuertos; sin embargo, sus procesos serán mucho más largos, aunque el subadministrador ejecutivo de operaciones de la TSA, Steve Lorincz, aseguró que todo se llevará a cabo de la manera más eficiente posible.

Lea más sobre el Real ID: El nuevo requisito para vuelos en Estados Unidos a partir de mayo del 2025

“El propósito del documento Real ID es mejorar los estándares de seguridad para la identificación. Desde 2005 se ha pospuesto varias veces, prácticamente por 20 años, pero la administración de Donald Trump considera que es necesario empezar a utilizarlo inmediatamente”, agregó Lorincz, quien expresó su conformidad con la decisión.

Tal y como lo mencionó el subadministrador ejecutivo de la TSA, la ley del Real ID ha estado vigente desde hace casi dos décadas y exige que todas las licencias de conducir e identificaciones estatales cumplan con los requisitos federales para poder abordar un avión o acceder a las instalaciones que requieren verificar la identidad del individuo.

Conforme a lo expuesto por la TSA, más del 19 % de las personas que viajan por vía aérea dentro de Estados Unidos aún no cuentan con la identificación Real ID, a pesar de que la entrada en vigor del requisito “dejó a muchos viajeros confundidos y con dificultades para poder cumplir la normativa”, según reportó el canal de televisión CNN.

“Si no tienes una identificación Real ID, planifica tu viaje con anticipación, llega temprano al aeropuerto y prepárate para los nuevos procesos. Tendremos personal frente a todos nuestros puntos de control para poder ayudarlos y guiarlos”, informó la Administración de Seguridad en el Transporte mediante una publicación en sus redes sociales.

The 'Real ID' apocalypse, that wasn't lol.



The thing I find funny is this law was passed 24 years ago. If this was truly necessary I'm thinking we would have known it long before now. The Patriot Act and all the BS they passed does nothing but make life more of a pita. pic.twitter.com/8Z4Qe01203