Real ID: El nuevo requisito para vuelos internos en Estados Unidos a partir de mayo del 2025

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos pretende elevar los estándares de seguridad en los aeropuertos, instalaciones federales y plantas de energía nuclear.

A partir del 7 de mayo del 2025, todas las personas mayores de 18 años en Estados Unidos deberán presentar una Real ID cuando efectúen vuelos domésticos. Una alternativa será llevar un pasaporte vigente.

El Real ID podría ser una licencia de conducir o una tarjeta de identificación estatal mejorada.

Las autoridades estadounidenses afirman que exigir una identificación más segura y confiable reducirá el riesgo de fraude, así como dificultará el ingreso de personas no autorizadas a instalaciones federales.

La prensa de Estados Unidos afirma que el Real ID facilita los procesos de verificación de identidad y agiliza los controles de seguridad con el objetivo de mejorar la experiencia de viaje.

La normativa se aplicará a todos los ciudadanos estadounidenses y a los residentes permanentes.

Dicha disposición fue aprobada por el Congreso en 2005 y su entrada en vigor estaba prevista para mayo del 2023, sin embargo, la emergencia sanitaria del covid-19 causó una postergación hasta mayo del 2025.

Esta incluye que el personal de la Administración de Seguridad de Transporte (TSA) tendrá prohibido aceptar tarjetas que no cumplan con los nuevos estándares.

Algunos estados emiten licencias de conducir mejoradas (EDL) que también cumplen con el requisito.

Para obtener el Real ID, los estadounidenses deben acudir a la oficina local de vehículos motorizados (DMV), donde se les solicitará una serie de documentos que verifiquen su identidad y residencia.

La documentación requerida suele incluir:

Acta de nacimiento

Pasaporte estadounidense

Comprobante del número de seguro social ( tarjeta del Seguro Social , un formulario W-2 o SSA-1099 )

, un formulario o ) Comprobante de domicilio (facturas de servicios públicos, contrato de alquiler o estados de cuenta bancaria)

Los requisitos específicos pueden variar de un estado a otro. Por ese motivo, se recomienda a los ciudadanos consultar los requisitos exactos en el sitio web de su DMW.

El costo para conseguir un Real ID puede también variar. En general, el precio adicional por encima de una licencia de conducir estándar oscila entre los US$ 20 y US$ 60.

El Real ID busca prevenir el fraude y la suplantación de identidad.

Si un pasajero no tiene un Real ID y no presenta otro documento aceptable, como un pasaporte o licencia de conducir mejorada, no podrá abordar el vuelo doméstico.