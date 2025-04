Cómo funcionará el REAL ID, el documento que necesitarán viajeros en EE. UU. para viajar de un estado a otro

El pasado lunes 20 de enero, el Gobierno de los Estados Unidos confirmó una nueva medida que deberán implementar todos los aeropuertos del país norteamericano; y, de acuerdo con lo expuesto, los pasajeros que no cumplan las normas del nuevo reglamento pueden llegar a perder su vuelo o terminar detenidos por las autoridades.

Esta nueva medida responde a una ley que se propuso en el 2005, tras los atentados y ataques terroristas suicidas del 11 de septiembre del 2001, cuando el grupo yihadista Al Qaeda dejó 2 mil 996 muertos y alrededor de 25 mil heridos, luego de secuestrar aviones comerciales que viajaban desde el noreste del territorio estadounidense.

La nueva normativa que impactará a todos los pasajeros es la implementación de un nuevo documento llamado REAL ID, el cual servirá para viajar de un estado a otro sin necesidad del pasaporte. Se trata de una medida de seguridad que se implementará con el objetivo de reforzar la vigilancia aeroportuaria en los Estados Unidos.

Según diversos medios de comunicación en EE. UU., el REAL ID “realmente es un sistema de verificación” más que una tarjeta, ya que una licencia de conducir puede obtener una estrella por parte de las autoridades, lo que servirá para demostrar que el documento fue emitido por una entidad gubernamental y no es una falsificación.

¿Cuál es la fecha límite para tramitar el REAL ID?

A partir del próximo miércoles 7 de mayo se pondrá en marcha el uso obligatorio del documento REAL ID para todos los pasajeros que tomen un vuelo nacional en los Estados Unidos. Además, las autoridades confirmaron que los aeropuertos detendrán a las personas que no cuenten con la verificación de alguna entidad gubernamental.

De acuerdo con las autoridades, todas las personas que no lleven consigo el pasaporte ni el documento REAL ID para viajar dentro de EE. UU. podrían ser detenidas por las fuerzas de seguridad del aeropuerto, debido a que esto se trata de un sistema de seguridad que establecen todos los aeropuertos cuando un pasajero levanta sospechas.

¿Cómo iniciar el trámite de un REAL ID?

Las únicas personas que pueden tramitar un REAL ID son los residentes de los Estados Unidos que tienen 18 años o más. Si se cumplen estos requisitos, el interesado debe reunir una prueba de identidad, su número de seguro social y una prueba de residencia para poder acudir al Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) en persona.

Cabe mencionar que algunos estados permiten hacer las citas en línea. Independientemente, las personas deben completar la solicitud para obtener el REAL ID, pagar la tarifa correspondiente a cada estado, tomarse la fotografía en las instalaciones del DMV y esperar el recibo provisional, junto con la llegada del documento verificado.

Si no se actualiza la identificación antes del miércoles 7 de mayo, las personas no podrán ingresar a plantas nucleares, no podrán utilizar su identificación regular para abordar vuelos comerciales regulados por las autoridades de los Estados Unidos y tampoco podrán acceder a edificios del Gobierno federal o a instalaciones militares.

Según indica el sitio web oficial de la Administración de Servicios Generales de los Estados Unidos (GSA, por sus siglas en inglés): Si su licencia de conducir o su identificación estatal tiene una estrella dorada o negra en la esquina superior derecha del documento, significa que ya es una REAL ID. No hay nada más que se necesite hacer al respecto.