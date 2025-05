Trump llama “idiota” al presidente de la Reserva Federal debido a sus críticas hacia los aranceles

Durante la mañana de este jueves 8 de mayo, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, calificó de “idiota” a Jerome Powell, el titular del Sistema de la Reserva Federal, el banco central de la nación norteamericana, después de que el consorcio público-privado advirtiera que los aranceles podrían generar un aumento de la inflación.

“Jerome Powell es un idiota que no tiene ni idea. Por lo demás, ¡me cae muy bien! El petróleo y la energía han bajado muchísimo, junto con todos los demás costes que también han bajado. La inflación es prácticamente nula, el dinero de los aranceles entra a raudales en Estados Unidos. ¡Que lo disfruten!”, agregó Trump en redes sociales.

Diversos medios de comunicación estadounidenses consideran que esta publicación del mandatario republicano en las plataformas digitales constituye un nuevo ataque directo contra el jefe del banco central de su país, una agencia independiente, dado que la Reserva Federal decidió mantener las tasas de referencia entre 4.35% y 4.45%.

El organismo que controla la estructura organizativa de la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal advirtió, el pasado miércoles 7 de mayo, sobre los “riesgos más elevados” de la inflación, mientras que el presidente Donald Trump reiteró su deseo de un recorte de tasas para poder estimular la economía estadounidense.

“Too Late” Jerome Powell is a FOOL, who doesn’t have a clue. Other than that, I like him very much! Oil and Energy way down, almost all costs (groceries and “eggs”) down, virtually NO INFLATION, Tariff Money Pouring Into the U.S. — THE EXACT OPPOSITE OF “TOO LATE!” ENJOY!



From…