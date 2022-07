“R. Uno”: Estos son los detalles del famoso narcocorrido que dedicaron Los Tigres del Norte a Rafael Caro Quintero

Este fue el caso de una de las agrupaciones de música regional más famosas de los últimos tiempos, Los Tigres del Norte, quienes en 2009 lanzaron una canción dedicada al narcotraficante llamada “R Uno”.

La canción rememora el año de 1984, cuando el famoso narcotraficante fue atacado por miembros del ejército mexicano en el Rancho La Búfala ubicada en Chihuahua, luego de que descubrieran más de diez mil toneladas de marihuana pertenecientes a Quintero.

Este ataque provocó una de las persecuciones más famosas en el mundo del narcotráfico, pues no solo evidenció el poder de Caro Quintero en el mercado de la droga, sino que retrató cómo algunos agentes de la DEA se infiltraron en el cártel para perpetuar el ataque.

Fue esta última razón que Quintero ordenó secuestrar, torturar y asesinar a Enrique Camarena, quien fue uno de los agentes infiltrados en el cartel y el que informó sobre la droga en Chihuaha.

Toda esta historia se ve reflejada en uno de los primeros párrafos de la canción “En la prensa publicaron, por fuente de una embajada. En un rancho del desierto, allá en Búfalo, Chihuahua. Había diez mil toneladas”

La canción también menciona el amorío que tuvo Quintero con Sara Cosío Vidaurri, quien era hija del exsecretario de Educación de Jalisco, Octavio César Cosío y que provocó que el narcotraficante fuera capturado por primera vez, ya que ella había dicho a las autoridades que se encontraba en Costa Rica.

“El amor es peligroso, aquí quedó comprobado por unos ojos bonitos, la soga le iban pisando. Lo hallaron en Costa Rica, en un castillo muy caro” dice otra de las estrofas de la canción.

La frase “castillo caro” hace referencia a una finca que tenía el narcotraficante en Quinta La California, dentro de la comunidad San Rafael Ojo de Agua en Alajuela, Costa Rica, y donde se encontraba con Sara Cosío.

Los agentes de la DEA intervinieron los teléfonos de la familia Cosío para rastrear a Quintero. Fue ahí que Sara llamó a su familia diciendo que estaba en una “luna de miel” con el narcotraficante, haciendo que los agentes efectuaran la captura el 18 de septiembre de 1985.

La canción termina con la estrofa “El horno no está pa´ bollos, huele a azufre del infierno. Lo acusan de muchas cosas, casi me lo estoy creyendo. Yo no miro más que un paso de la caldera al infierno”.

Luego de su captura en Costa Rica, Quintero fue extraditado a México, donde lo condenaron a 40 años en prisión, pero a 28 años encarcelado, el Tribunal Colegiado de Guadalajara decidió ponerlo en libertas en 2013.