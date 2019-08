Rápida respuesta policial en tiroteo de Dayton logró salvar a “cientos” de personas

Mientras lloraba a las víctimas de un tiroteo ocurrido en la madrugada del domingo, la ciudad estadounidense de Dayton, Ohio, también estaba agradecida por la rápida respuesta de la policía, que mató al pistolero en apenas 30 segundos, evitando una tragedia de una escala completamente diferente.

Connor Betts ultimó a nueve personas e hirió a más de 20 cuando abrió fuego con un rifle de asalto en un repleto barrio histórico famoso por sus bares, restaurantes y teatros, justo después de la 1 del domingo.

Pero en menos de un minuto, Betts, de 24 años, fue abatido a tiros por agentes de policía que se apresuraron en llegar a la escena mientras patrullaban cerca.

“Si bien este es un día terriblemente triste para nuestra ciudad, estoy sorprendido por la rápida respuesta de la policía de Dayton que salvó literalmente cientos de vidas”, declaró Nan Whaley, alcalde de esta ciudad del estado de Ohio, en el noreste de Estados Unidos.

30 killed in US mass shootings in less than 24 hour https://t.co/QkDTtGKZZK#OhioShooting #ElPasoTerroristAttack pic.twitter.com/hBfu5ONZyq

— Gulf Today (@gulftoday) August 4, 2019