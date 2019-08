Tiroteo en El Paso, Texas, podría tomarse como un crimen de odio

La hipótesis de la Policía del El Paso, Texas, es que el ataque podría considerarse como un crimen de odio, por un manifiesto del atacante hallado por la “invasión hispana” de Texas, como él la llamaba.

Crusius vivía en Dallas, en el mismo Estado, pero viajó durante nueve horas para llegar a El Paso dispuesto a atacar a personas que, según él, habían emprendido una “invasión hispana”.

Un supermercado de Walmart fue el lugar que eligió y donde empezó a disparar con su fusil AK-47. Las autoridades informaron que murieron al menos 20 personas, mientras que otras 26 resultaron heridas.

En el centro comercial habían entre mil y tres mil personas debido a que la próxima semana empieza el ciclo escolar, por lo que necesitaban adquirir útiles de los estudiantes.

La vinculación que hace la Policía de EE. UU. con un crimen de odio es por el manifiesto hallado y porque el atacante tenía tenía nexos con “grupos de odio”, pues el documento tiene lenguaje de “supremacistas blancos”.

Las autoridades en conferencia de prensa indicaron que el manifiesto, cuya autoría se la dan a Crusius, estaba cargado de “odio, intolerancia y fanatismo”.

“Incluso si otros objetivos no inmigrantes tuvieran un mayor impacto, no puedo obligarme a matar a mis conciudadanos”, señala el pronunciamiento.

En el mismo documento, Crusius expresó su simpatía al autor de los tiroteos en la mezquita de Christchurch, en Nueva Zelanda, que dejó 51 muertos en dos ataques consecutivos.

The individual who took this shooting video inside Walmart near Cielo Vista made it out unharmedhttps://t.co/ihNdA4FWeK#Texas #walmartshooting pic.twitter.com/SAkwS9Vq1I

— Gulf Today (@gulftoday) August 3, 2019