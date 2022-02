Rusia ataca a Ucrania y se reportan más de 40 soldados ucranianos muertos en la operación militar rusa

El Ejército ucraniano denunció que Rusia no sólo atacó infraestructuras militares, sino también martilleó poblaciones, donde se habrían producido muertos entre los civiles.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, anunció hoy la ruptura de relaciones diplomáticas con Rusia tras la agresión ordenada por el jefe del Kremlin, Vladímir Putin.

Además, aseguró que el Gobierno está ya repartiendo armas “entre todos aquellos que lo deseen” para defender el territorio nacional del invasor ruso.

“De cada ciudadano depende el futuro del pueblo ucraniano”, dijo.

Zelenski destacó también que el Ejército ucraniano está enzarzado en “duros combates” en toda la geografía nacional desde “el Donbás a otras regiones del este, norte y sur”.

“El enemigo ha sufrido graves pérdidas y sufrirá aún más. Han venido a nuestra tierra”, precisó.

Footage from Gostomel Airport in Kyiv shows Russian helicopters coming under attack from what sounds like MANPADS. pic.twitter.com/F0xaVGCeET — Kyle Glen (@KyleJGlen) February 24, 2022

Anteriormente, el presidente ordenó a su Ejército causar “las mayores pérdidas posibles al invasor” ruso tras los ataques contra varias regiones ucranianas.

More footage of the assault by Russian helicopters. pic.twitter.com/BPmxoiJs0I — Kyle Glen (@KyleJGlen) February 24, 2022

“El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania ordenó causar las mayores pérdidas posibles al invasor”, informó el Ejército de Tierra en un comunicado.

Another video of the Russian air assault operation in Hostomel. 2/https://t.co/1VIKvxtoBv pic.twitter.com/Ro70r6df3R — Rob Lee (@RALee85) February 24, 2022