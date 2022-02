Rusia y Ucrania: Cuál es el significado de las “Z”, “V” y otras figuras pintadas en varios vehículos militares rusos

Tanques, furgonetas, vehículos ligeros y demás medios de transporte del ejército ruso sido captados en fotografías y en redes se ha hablado sobre algunas figuras pintadas a sus costados, como cuadrados y triángulos, al igual que las letras Z y V.

¿Qué significan estas figuras y letras pintadas en los vehículos rusos? Varias teorías han salido en redes sociales para tratar de explicar las verdaderas razones del ejército ruso de poner estos símbolos.

Una fuente militar que se encuentra en la capital de Ucrania, Kiev, explicó al medio The Sun que una de las posibles razones es para diferenciar los vehículos rusos de los ucranianos, debido a que ambas naciones compartían varios equipamientos militares heredados de los tiempos de la Unión Soviética.

TOS-1A thermobaric MLRS and T-72B tanks with roof screens in northern Crimea heading north from yesterday. https://t.co/myb91I73p4https://t.co/5Q9eXJEK6L pic.twitter.com/xh7cxjhsln

— Rob Lee (@RALee85) February 25, 2022