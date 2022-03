Rusia y Ucrania: los videos que muestran cómo Rusia tomó Jersón

El área es un puerto estratégico que querían dominar los rusos desde que comenzó la guerra hace una semana.

La publicación añade que el propósito es unir los dos territorios que ya controlan desde 2014, el de la península de Crimea con la autodenominada República Popular de Donetsk, esto el enclave separatista de los ucranianos pro-rusos en la región del Donbás.

El alcalde de Jersón, Igor Kolykhaev, confirmó la caída de su ciudad por medio de la televisión estatal ucraniana.

Afirmó: “Esperábamos por un milagro, pero no se produjo. Luchamos hasta donde pudimos. Tenemos muchos muertos y heridos. Ahora estamos en manos de los rusos”,

Las tropas ucranianas que mantuvieron la defensa de la ciudad hasta la mañana del miércoles 2 de marzo se replegaron a un pueblo al noroeste, pero los rusos los tiene controlados y están haciendo un movimiento desde Odessa al puerto de Mariupol, sobre el mar de Azov, acción que les permitiría asegurarse esa costa y la del Mar negro y dejar al resto del territorio ucraniano sin salida al mar.

La ciudad de Jerson fue la primera ciudad del denominado Proyecto Griego para “celebrar la grandeza” de Catalina, La Grande, y el imperio ruso.

El diseño estuvo a cargo del príncipe Grigory Aleksandrovich Potemkin-Tauricheski, líder militar y favorito de la reina.

Según las historia, transcurría el 1778 y Potemkin (el noble que dio nombre al famoso acorazado de la histórica película soviética) quería impresionar a la monarca.

Cuando bajó del barco que la había traído por el río Dníeper, Catalina II pudo ver un espléndido paseo que subía las barrancas hacía lo que sería el corazón de la ciudad.

Aunque se trataba de un engaño, Potemkin había hecho construir una escenografía que simulaba un largo corredor entre árboles. Lo único auténtico eran las campesinas que había traído de todas las villas cercanas para que vivaran a Catalina.

Durante la Segunda Guerra Mundial, Jersón fue duramente golpeada y estuvo bajo el mando del Tercer Reich desde el 19 de agosto de 1941 y el 13 de marzo de 1944.

El 29% de la población era denominada como Yiddish, judíos, y fueron diezmados, enviados a los campos de concentración en Polonia.

Bajo la mira de Putin

Jersón estuvo bajo la mira de Putin desde que en 2014 sus fuerzas invadieron Crimea. Por allí pasa el Canal de Crimea del Norte que abastece de agua potable a la provincia y había sido cerrado por el gobierno ucraniano.

El miércoles 2 de marzo, la televisión estatal rusa y todos los canales privados que propalan la propaganda del Kremlin batieron el parche con el hecho de que se había restaurado el suministro. “Una conquista histórica”, decían.

El último combate antes de que llegaran los tanques lo protagonizaron un grupo de paramilitares ucranianos que integran la denominada Tercera Fuerza, los milicianos que se enfrentaron en los últimos ocho años a los separatistas pro-rusos del Donetsk.

Estos defendían la entrada a la ciudad por la autopista P-47 y hubo un intenso intercambio de disparos mientras los misiles lanzados por las baterías rusas pasaban por encima de sus cabezas e impactaban en el centro de la ciudad.

Según los testimonios publicados en las redes sociales, aparecieron los tanques y los carros de asalto rusos con la letra “Z” pintada en blanco en los costados.

Esta es la marca que distingue a los vehículos rusos para no confundirlos con los ucranianos que son del mismo origen y, por lo tanto, exactamente iguales.

Unos 15 milicianos lograron huir hacia Selishche, un distrito que todavía estaba en manos ucranianas pero que capituló poco más tarde, según el testimonio de Robert Cooper, corresponsal del Daily Beast.

Mientras que en el Suvorov Raion, en el centro de la ciudad, ya habían llegado otras unidades de tanques rusos, como grupos de soldados de la infantería rusa ya estaban apostados en las principales calles y avenidas.

En una grabación se ve primero a un soldado ruso alejándose del edificio del gobierno provincial con una bandera ucraniana enrollada.

Cuatro personas vestidas de civil se acercan a él y se enfrentaron a los gritos, ocultos a la vista por la vegetación.

En las imágenes, el soldado parece retroceder y los civiles despliegan entonces tres banderas ucranianas y las agitan.

“¡Gloria a los héroes de Ucrania!”, grita la persona que graba. De acuerdo con información que tiene el vídeo, los civiles robaron las banderas a los soldados rusos en un extraordinario acto de desafío a la invasión rusa.

En el distrito de Dnipro Raion, que comprende los barrios más cercanos al río Dníper, las fuerzas armadas rusas habían tomado el control el martes por la noche.

Otra imagen mostraba unos 15 vehículos blindados frente al edificio de la administración regional. En la parte superior izquierda de la imagen, tomada por una cámara de vigilancia, se puede ver la fecha y la hora: 2 de marzo a las 2:15 de la madrugada.

Algunos barrios están dominados por el bando invasor, otros siguen en manos de la defensa y la situación se puede mantener por meses. Es la característica de la guerra urbana.

El jefe de la administración regional de Jersón, Gennady Laguta, anunció a las 9 de la mañana del miércoles que la ciudad estaba “completamente acordonada por el enemigo”.

Aunque el alcalde Kolykaev escribió unas horas más tarde en Facebook que la ciudad seguía siendo ucraniana. Era un intento del funcionario local de no desmoralizar a los que todavía combatían en la autopista.