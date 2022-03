Rusia y Ucrania: funcionario del Pentágono afirma que varios soldados rusos se están “rindiendo sin pelear”

Incluso mencionó que varios soldados rusos han saboteado sus propios vehículos para no entrar en conflicto, abriendo agujeros en los tanques de combustible para que los transportes dejen de movilizarse.

“Muchos de los soldados rusos que han decidido rendirse son personas jóvenes y que no tienen ningún tipo de entrenamiento militar, por lo que han expresado su cese al combate al sabotear su propio equipo”, explicó el funcionario.

Esto ha provocado que varias caravanas de vehículos que tenían de destino la ciudad de Kiev han ralentizado sus operativos en estos últimos dos días.

Sin embargo, el funcionario agregó que esta ralentización de los vehículos militares hacia Ucrania pueden ser producto también de una reorganización y replanificación de los planes de batalla por parte del gobierno ruso.

