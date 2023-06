Salvado por su hijo: Jay Bloom, el millonario que rechazó ir en el Titán para ver los escombros del Titanic

“Vi muchas banderas rojas. Solo estaba destinado a cinco personas. Simplemente, no pensé que pudiera sobrevivir sumergiéndose tan bajo en el océano”, comentó Sean Bloom, hijo de Jay. También añadió, “Al final, terminé advirtiéndole a mi papá al respecto, y él terminó de acuerdo conmigo”.

Ante este escenario de preocupación por las medidas de seguridad, los dos millonarios renunciaron a sus asientos en el submarino Titán. Lo inusual y sorprendente de este suceso es que el propio Rush viajó a Las Vegas en marzo de este año para tratar de convencer a Bloom. En la conversación que el dueño de OceanGate Expeditions tuvo con Jay, Stockton le intentó resolver las inquietudes que tenía en relación con el sumergible.

No obstante, no logró convencerlo. Fue así como los boletos establecidos para ellos pasaron a manos del empresario paquistaní Shahzada Dawood y a su hijo. Estos dos personajes fallecieron juntamente con otros tres en el desaparecido sumergible Titán, del cual no se encontró mayor rastro, pero se concluyó que tuvo una implosión, por lo que se inició una investigación por parte de las autoridades de Canadá y Estados Unidos.

Las Vegas billionaire Jay Bloom and his son Sean had planned to go on the doomed Titanic voyage, but pulled out. A friend of Bloom's son researched what could go wrong and it scared Sean. pic.twitter.com/fOxywddybC

